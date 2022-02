Nam sinh bị trói tay trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM hẹn bạn để quan hệ đồng tính. Nam sinh đồng ý cho bạn dùng túi vải trùm đầu và cột hai tay lại.

Liên quan đến việc nam sinh bị trói tay trong Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, nguồn tin từ Công an TP. Dĩ An, Bình Dương, cho hay tối 21/2, công an phường Đông Hòa nhận được tin báo có vụ cướp tài sản tại lối thoát hiểm tòa nhà B4, ký túc xá khu B, ĐH Quốc gia TP HCM. Ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Đông Hoà tiến hành xác minh và làm việc với những người có liên quan.

Ban đầu, nam sinh viên tên L. khẳng định bị một đối tượng không rõ lai lịch bất ngờ dùng túi vải trùm đầu rồi dùng vũ lực khống chế cướp lấy điện thoại di động trị giá 14 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã mời nam sinh viên tên H. là nghi can trong vụ việc để làm rõ. Qua làm việc với cả hai đương sự thì sự việc không như thông tin trình báo của L.

Theo lời khai, vào tối ngày 21/2, cả hai hẹn nhau ở lối thoát hiểm tòa nhà B4, Ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh để quan hệ nhưng H. không muốn thấy mặt nhau.

Sau đó, L. đồng ý để H. dùng túi vải trùm đầu và cột hai tay lại. Trong lúc 2 người đang quan hệ thì cả hai nảy sinh mâu thuẫn, H. lo sợ bị phát hiện danh tính nên bỏ đi trước, đồng thời cầm theo điện thoại của L. Sau đó, H. để điện thoại của L. tại lối thoát hiểm rồi về phòng nghỉ.

Nam sinh kể việc bị cướp điện thoại trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Do L. không thể cởi trói nên kêu cứu thì được mọi người trong ký túc xá tới giúp đỡ, quay phim rồi lan truyền trên mạng xã hội. Do xấu hổ và muốn tìm lại điện thoại nên L. đến Công an phường Đông Hòa trình báo sai sự thật. Theo sự chỉ dẫn của H, L. đã lấy lại được điện thoại di động của mình.

Nhận thấy việc H. lấy điện thoại của L. trong tình trạng đang bị trùm đầu, cột tay nhưng không nhằm để chiếm đoạt, hành vi của H. không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan Công an TP. Dĩ An đã trả tự do cho H.

Trước đó, một clip lan truyền trên các diễn đàn của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM ghi lại cảnh một nam sinh viên bị trói hai tay, khiến nhiều sinh viên hoang mang, lo lắng về an ninh, an toàn trong ký túc xá.

Minh Anh