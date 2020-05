Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục, đặc biệt là khối giáo dục ngoài công lập. Giữa nhiều lo lắng băn khoăn, câu chuyện về các giải pháp của hệ thống trường Tổ Ong Vàng TGB trở thành một điểm sáng tích cực.

Ngay ngày đầu tháng 2/2020, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trước 2 ngày học sinh quay trở lại trường, khi thông tin Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, trường Tổ Ong Vàng TGB đã gửi thư đến phụ huynh để hoãn lại ngày nhập học thêm 1 tuần nữa.

“Ngay thời điểm đó ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi là làm sao để đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh khi đến trường. Thông báo sớm về việc hoãn lại một tuần vừa để phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian và nhà trường tổng hợp thông tin đưa ra phương án phù hợp. Chỉ ít lâu sau đó, khi thấy diễn biến Covid-19 có thể kéo dài chúng tôi xác định rằng việc đồng hành với phụ huynh và duy trì nguồn nhân lực chính là mục tiêu quan trọng nhất ngay lúc này” - Chị Tường Vân - Giám đốc Điều hành mảng giáo dục, tập đoàn TWG (đơn vị đầu tư hệ thống trường Tổ Ong Vàng TGB) chia sẻ.

Buổi talkshow trực tuyến về chủ đề “Bảo vệ con trẻ đúng cách trong mùa dịch “ dành cho PH của hệ thống trường Tổ Ong Vàng TGB

Chia sẻ gánh nặng học phí, lan tỏa niềm vui “sống tích cực mùa Covid”

Từ lá thư đầu tiên gửi đi, nhà trường đã thông báo về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tương ứng với tuần học thực tế và trong nhiều thông báo khác về sau, chính sách này vẫn được bảo lưu để phụ huynh an tâm. Trong suốt thời gian trường ngưng hoạt động, khối giáo dục tiểu học ở các trường vẫn đều đặn hỗ trợ trẻ ôn tập online không thu phí, đồng thời toàn bộ học phí của phụ huynh đóng trước đều được áp dụng bảo lưu trong năm.

Như nhiều đơn vị giáo dục khác, bài toán chi phi và quản lý hiệu quả hoạt động cũng là thử thách không nhỏ với ban lãnh đạo công ty và nhà trường, nhất là thời điểm sau Tết âm lịch, trường tạm đóng cửa và doanh thu sụt giảm đáng kể.

“Trong tình hình kinh tế các ngành đều chịu những tác động chung, không chỉ nhà trường mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng bị những ảnh hưởng đáng kể về công việc, thu nhập và cả áp lực sắp xếp thời gian để chăm sóc trẻ. Sự đồng hành và trao đi này cũng chính là lời cảm ơn đến những phụ huynh đã luôn sát cánh và ủng hộ nhà trường. Chúng tôi luôn tin rằng sự chia sẻ và đồng thuận giữa nhà trường và gia đình sẽ tạo nên sự cộng hưởng mang lại những giá trị tốt nhất cho học sinh. Đó cũng chính là “đầu ra” mà nhà trường mong đợi” - đại diện trường cho biết.

Song song với các chính sách về học phí, từ cuối tháng 3/2020, để phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động hướng dẫn phòng dịch của đội ngũ các bác sĩ, chuyên gia y tế của tập đoàn TWG, hotline hỗ trợ thông tin Covid -19 được triển khai đến phụ huynh. Các hoạt động trực tuyến kết nối nhà trường và gia đình mang đến những khoảnh khắc vui tươi thú vị với nhiều hoạt động sôi nổi: Chia sẻ khoảnh khắc ở nhà cùng con, trò chuyện “ Sống tích cực trong mùa Covid”, trao đổi về các phương pháp chơi - học cùng con đã được đông đảo phụ huynh tham gia. Những niềm vui nhỏ cũng là động lực cho đội ngũ làm chương trình và giáo viên nhà trường thêm hăng say, sáng tạo.

Trường Tổ Ong Vàng TGB hướng dẫn các hoạt động sáng tạo chơi cùng con

Nguồn lực nhân sự - yếu tố then chốt để duy trì và phát triển

Với hơn 600 cán bộ nhân viên giáo viên đang công tác, hệ thống trường Tổ Ong Vàng TGB cũng đứng trước bài toàn nan giải về việc đảm bảo đời sống cho giáo viên - nhân viên (GVNV) nhà trường. Chọn lựa giải pháp đảm bảo thu nhập 100% những tháng đầu tiên và các giải pháp hỗ trợ linh động cho những tháng tiếp theo được nhà trường chia sẻ cùng GVNV để đồng hành vượt qua mùa dịch.

Trong giai đoạn giáo viên mầm non nhiều nơi còn bất an lo lắng, nhiều giáo viên nhà trường lại hào hứng tham gia cuộc thi “Quản lý tương lai” để tìm kiếm những gương mặt tiềm năng nhằm xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài. “Trong mọi thử thách đều len lỏi những điều tích cực, giai đoạn này cũng là lúc đội ngũ có thêm thời gian trau dồi rèn luyện và sẵn sàng cho những bứt phá mới. Nguồn nhân lực tận tâm - nhiệt huyết chính là vốn quý mà chúng tôi đang dựng xây và nhân rộng. Giữa nhiều diễn biến ngoài mong đợi của Covid-19, Ban giám đốc Tập đoàn và đội ngũ quản lý giáo dục cũng nỗ lực từng ngày để đồng hành cùng các thầy cô bằng sự quan tâm, thấu cảm và những hành động thiết thực để sẻ chia”- đại diện trường chia sẻ.

Suốt 3 tháng ngưng hoạt động, công tác chăm sóc sức khỏe của GVNV nhà trường được chú trọng. Bên cạnh việc yêu cầu khai báo thông tin y tế, phòng ngừa Covid-19 thì vừa qua, nhà trường cũng tổ chức thăm khám tổng quát và tầm soát các bệnh phụ nữ cho đội ngũ GVNV, tạo sự an tâm khi quay trở lại giảng dạy. Các công tác thăm khám tầm soát được thực hiện tại Bệnh viện Sản Nhi Long An - dự án xã hội hóa y tế do TWG đầu tư với sự tham gia của nhiều bác sĩ uy tín kinh nghiệm từ TP.HCM.

Hoạt động khám sức khỏe cho CBCNV của trường Tổ Ong Vàng TGB tại Bệnh viện Sản nhi Long An

Trong nỗ lực chung của cả nước để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội sau dịch Covid-19, giáo dục là một trong những ngành được quan tâm hàng đầu. Các gói hỗ trợ của Chính Phủ đã, đang tạo điều kiện để khắc phục những khó khăn của khối trường tư thục. Dẫu vậy, với tỷ lệ khối giáo dục ngoài công lập đang ngày một tăng cao thì lúc này đây những nỗ lực của từng đơn vị chính là đòn bẩy quan trọng để duy trì và tiến thêm những bước phát triển mới. Giữa những ảnh hưởng của Covid-19, những điểm sáng này chính là dấu hiệu tích cực để phát đi những thông điệp tràn đầy tin yêu hy vọng về câu chuyện khởi sắc trở lại sau mùa dịch.

(Nguồn: Tổ Ong Vàng TGB)