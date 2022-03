Với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, ngày 25/3, Quỹ Toyota Việt Nam đã bàn giao điểm trường Tìa Sính thuộc Trường mầm non Lũng Chinh (Mèo Vạc, Hà Giang).

Hà Giang là một trong những tỉnh thành miền núi phía Bắc hiện đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Trong đó, việc thiếu thốn trang bị và cơ sở vật chất được coi là thách thức cho các thầy cô giáo “cõng” chữ lên non.

Với mong muốn góp phần nâng cao cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương, Quỹ Toyota Việt Nam đã hỗ trợ nâng cấp điểm trường Tìa Sính thuộc trường mầm non Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bao gồm: 2 phòng học tiêu chuẩn dành cho học sinh mầm non, 1 nhà vệ sinh cho học sinh và 1 phòng công vụ kèm khu vệ sinh cho giáo viên.

Công ty More Production Việt Nam - đối tác của Quỹ Toyota Việt Nam, đồng hành tài trợ cho trường mầm non Lũng Chinh kệ sách truyện đặt trong các phòng học với nhiều sách truyện ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi mầm non. Tại buổi lễ, Toyota Việt Nam cũng tặng quà, đồ dùng học tập cho các em học sinh tại trường.

Trước đó, từ năm 2019, Quỹ Toyota Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 3 điểm trường thuộc trường Tiểu học Chiềng Sơ, trường Tiểu học Háng Đồng A, trường PTDT Bán trú Tiểu học Nậm Chà. Đây là những điểm trường rất khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu.

Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam chia sẻ: “Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Quỹ Toyota Việt Nam hy vọng sẽ hỗ trợ trẻ em vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn. Từ đó, các em có thể trau dồi kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ để thay đổi tương lai của chính mình cũng như trở thành công dân tốt cho xã hội”.

Kể từ khi thành lập, với mục tiêu “mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng sở tại”, Quỹ Toyota Việt Nam không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội trên các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, An toàn Giao thông, Bảo vệ Môi trường và Y tế.

Đặc biệt, trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, bên cạnh hoạt động xây dựng điểm trường, Quỹ Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình như: Học bổng “Vòng tay nhân ái” hỗ trợ con em của các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, Dự án nước sạch cho trường tiểu học và Học bổng dạy nghề Toyota dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Website: http://www.toyota.com.vn

Minh Ngọc