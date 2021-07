TP.HCM đang tính đến phương án xét tuyển vào lớp 10 do dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp.

Hoàn thành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT cho hơn 85.000 thí sinh dự thi đợt 1, nhưng TP.HCM còn một kỳ thi vào lớp 10 chưa được tổ chức do dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chưa thể diễn ra trong tháng 7 như dự kiến trước.

Hiện Sở GD-ĐT đang xây dựng các phương án như: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển để chuẩn bị cho các tình huống khác nhau.

Đầu tháng 8, Sở GD-ĐT sẽ trình các phương án này để UBND thành phố để quyết định.

Học sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM

Theo kế hoạch kỳ thi vào lớp 10 TP.HCM tổ chức vào đầu tháng 6. Tuy nhiên do dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở TP.HCM, kỳ thi đã bị hoãn. Cuối tháng 6, Sở GD-ĐT đề xuất nếu dịch Covid-19 được kiểm soát, kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 22-23/7. Trước đó 4 ngày là đợt tổng duyệt phương án tổ chức thi cho thí sinh và xét nghiệm Covid-19.

Để tổ chức lần thi này việc in sao đề thi được tiến hành từ ngày 16-23/7 với 40 người tham gia qua 2 vòng in sao. Tất cả được xét nghiệm covid-19 vào ngày 14/7. Bắt đầu từ sáng ngày 21/7 sẽ bàn giao đề thi và in sao đề thi đến ban chỉ đạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Tuy nhiên TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 vơi thời hạn 15 ngày.

Năm nay TP.HCM có 83.521 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 được Sở GD-ĐT tính toán phân bổ ở 140 điểm thi (130 điểm thi thường,10 điểm thi chuyên). Số phòng thi là 3.573. Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến huy động 13.519 cán bộ nhân viên làm công tác coi thi.

Minh Anh