Câu 4: Sự kiện ô nhiễm không khí, sương mù dày đặc cướp đi mạng sống hàng nghìn người diễn ra tại thành phố nào của Châu Âu vào thế kỉ XIX?

A.Paris

B.London

Đáp án: Vào thế kỉ XIX, hiện tượng sương mù do ô nhiễm khí đốt than đã gây ra cái chết của hàng nghìn người dân London, nước Anh. Đỉnh điểm vào tháng 12/1952, thời tiết đột ngột trở lạnh, người dân London đồng loạt sử dụng lò đốt than khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Tầm nhìn gần như bằng không, trường học, doanh nghiệp, vận tải gần như ngưng trệ. Mọi người không thể ra đường nếu không sử dụng khẩu trang.

C.Berlin

D.Milan