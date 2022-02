Trên nhóm công khai “Tuyển dụng giáo viên mầm non, bảo mẫu tại TP.HCM”, hàng chục cơ sở mầm non đồng loạt đăng thông tin tuyển dụng với mức thu nhập từ 6 - 14 triệu đồng...

Dự kiến sau ngày 14/2 các trường mầm non ở TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh khác sẽ mở cửa đón trẻ trở lại. Sau hơn nửa năm phải đóng cửa do dịch Covid-19, nhiều trường mầm non lâm vào tình trạng thiếu hụt giáo viên trầm trọng. Phần vì một số giáo viên về quê tránh dịch, nay dù TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh đã chuyển qua trạng thái bình thường mới nhưng họ không trở lại làm việc. Trong khi đó nhiều giáo viên trong thời gian trường không mở cửa, không có thu nhập đã tìm việc làm khác để trang trải cuộc sống nay cũng không trở lại trường làm việc.

Tại Biên Hoà, Đồng Nai, bà Vũ Thị Ánh Thy, chủ trường mầm non Đam Ri cho hay dù trong đợt dịch Covid-19 nhà trường đã hỗ trợ lương cơ bản để giữ chân đội ngũ nhưng một số giáo viên xin nghỉ để về quê tránh dịch, sau đó họ ở lại quê luôn nên trường thiếu hụt giáo viên. Hiện trường đang cần tuyển gấp 10 giáo viên mầm non, với mức thu nhập trung bình thấp nhất khoảng 7 triệu/tháng chưa kể các chế độ khác.

Để tuyển dụng, nhà trường đã đăng tải thông tin lên website, Facebook đồng thời nhờ người quen hoặc các giáo viên tìm kiếm hỗ trợ. Theo bà Thy, trường đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, đội ngũ để đón học sinh trở lại vào ngày 14/2. Nếu trước đây trung bình 3 giáo viên/lớp thì với đội ngũ hiện tại sẽ 2 giáo viên/lớp. Bà Thy ước lượng học sinh quay lại trường chỉ đạt khoảng 50% nên trước mắt với đội ngũ này vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy nhưng về lâu dài sẽ cần phải bổ sung thêm đội ngũ.



Bà Thy kiến nghị về lâu dài nhà nước nên cho phép các trường trung cấp, cao đẳng ngoài công lập tham gia đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non để hệ thống mầm non có nguồn tuyển dồi dào, hiện trường công lập thiếu giáo viên mầm non trầm trọng.



Trên nhóm công khai “Tuyển dụng giáo viên mầm non, bảo mẫu tại TP.HCM”, hàng chục cơ sở mầm non đồng loạt đăng thông tin tuyển dụng.

“Cần tuyển giáo viên mầm non ở Bình Thạnh. Yêu cầu bằng trung cấp sư phạm trở lên hoặc bằng cấp trái ngành tương đương. Tuổi từ 22 đến 45 tuổi, ưu tiên cô đi làm ngay và có kinh nghiệm chăm bé từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi. Thu nhập từ 6 đến 14 triệu, chưa tính phụ cấp, đãi ngộ, phụ cấp ăn trưa khi làm 2 buổi/1 ngày, xăng xe di chuyển đồng thời được đào tạo nâng cao tay nghề miễn phí”- một cơ sở ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đăng tải.

Trong khi đó, chỉ một cá nhân đăng thông tin “em tốt nghiệp giáo viên mầm non hệ trung cấp chính quy. Em mong muốn tìm trường làm việc tại khu vực quận 7 và quận 8 sau Tết đã có hàng chục comment để lại số điện thoại, địa chỉ liên hệ hoặc nhắn tin yêu cầu ứng viên ứng tuyển.

Rất nhiều trường mầm non tư thục ở các quận 10, 12, 7, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn đăng tuyển giáo viên mầm non. Ngoài giáo viên các trường còn có nhu cầu tuyển quản lý, bảo mẫu, tạp vụ...

Trung bình cách 5 ngày, một trường mầm non ở Lê Văn Khương (Hóc Môn) lại đăng tuyển giáo viên mầm non lên Facebook. Yêu cầu trường này đưa ra là nhân sự nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu trẻ, nhiệt tình, không yêu cầu độ tuổi mà giáo viên sẽ được chỉ dẫn công việc để hoàn thành nhiệm vụ chung. Giáo viên tuyển dụng sẽ làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 với mức lương khởi điểm 5 triệu, ngoài ra được hưởng phụ cấp thâm niên, được tăng lương định kì, được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước, tháng lương 13, du lịch hè, thưởng lễ, Tết, được nghỉ phép năm 12 ngày/1 năm, cơm trưa tại trường.

Cơ sở giáo dục này cho hay do dịch Covid-19 kéo dài, cơ sở phải đóng cửa nên một số giáo viên đã chuyển qua công việc khác. Rất may, sau vài lần đăng tải, trường đã tuyển gần đủ để chuẩn bị đón học sinh vào ngày 14/2 tới. Dự kiến khoảng ngày 10, 11, 12 này các giáo viên sẽ vào trường để tổng vệ sinh thêm lần nữa để đón học sinh vào đầu tuần sau.



Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT Quận 8, cho hay trong thời gian giãn cách do Covid-19 thì giáo viên hệ thống trường mầm non công lập vẫn được nhận lương đầy đủ, do vậy không hao hụt về nhân sự. Tuy nhiên, quận vẫn có nhu cầu tuyển giáo viên mầm non công lập để thay thế đội ngũ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.



“Điều chúng tôi lo nhất là hệ thống mầm non tư thục, trong đợt dịch nhiều giáo viên không được hỗ trợ lương, sau đó dịch kéo dài các trường đóng cửa nên chắc chắn đội ngũ đã bị hao hụt. Dù vậy theo khảo sát ban đầu các trường tư thục cũng sẵn sàng đón học sinh trở lại”- ông Dân nói.



Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết do dịch Covid-19, có gần 3.200 cơ sở giáo dục mầm non ngưng hoạt động từ 3 đến 6 tháng. Trong đó 468 cơ sở giáo dục mầm non công lập giải thể, 863 cơ sở giáo dục ngoài công lập, còn cơ sở độc lập là 1.766 cơ sở. Đặc biệt, có 20 trường và 79 nhóm lớp cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập giải thể.



Theo hướng dẫn từ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong tuần đầu tiên 14-18/2, các trường mầm non tạm thời chưa tổ chức ăn sáng. Giáo viên sẽ hướng dẫn trẻ cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, cách phòng bệnh; biết trao đổi với người lớn khi có các dấu hiệu bất thường về sức khoẻ như sốt, ho, khó thở.



Từ tuần thứ hai 21-25/2, trường bắt đầu tổ chức hoạt động theo nội dung chương trình và thời gian năm học, xây dựng các hoạt động tại nhóm lớp, tăng cường cho trẻ làm bài tập cá nhân. Trường sẽ ưu tiên cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi làm quen chữ viết, toán để chuẩn bị vào lớp 1.



Ở địa bàn cấp độ 1 và 2, toàn bộ trẻ từ 25 tháng tuổi trở lên được đến trường, tổ chức đầy đủ hoạt động bán trú, ăn sáng từ tuần thứ hai. Ở địa phương cấp độ 3, chỉ tổ chức cho trẻ 4-6 đến trường; không tổ chức ăn sáng, hạn chế hoạt động ngoại khoá. Ở địa phương thuộc cấp độ 4, trẻ ngừng đến trường.



