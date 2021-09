Dù đủ điểm vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân nhưng Chính bị trượt vì không đăng ký nguyện vọng trực tuyến theo quy định.

Chính kể, trước ngày thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, nơi em ở (thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) có 8 ca mắc Covid-19. Do gia đình nằm trong khu vực bị phong tỏa và em không thể dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ở đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội lại không tổ chức do dịch diễn biến phức tạp.

Chính đành chờ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và trông đợi vào hy vọng cuối cùng là Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Mãi đến ngày 26/9 vừa qua, Chính mới dự thi Đánh giá năng lực ở ĐH Quốc gia Hà Nội sau nhiều lần trì hoãn vì tình hình dịch bệnh. Chính đạt 102 điểm và đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 là khoa Marketing của Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Sáng ngày 28/9, em nộp hồ sơ đến Trường ĐH Kinh tế quốc dân để được xét tuyển nhưng đến chiều cùng ngày thì nhận được mail từ trường gửi lại với nội dung em không đủ điều kiện vào trường. Nguyên nhân là Chính đã không đăng ký nguyện vọng trực tuyến trong thời gian từ 9/8 đến 31/8/2021.

Nhận được tin “như sét đánh” này, cả Chính và gia đình em đều bất ngờ và rất buồn.

Chính tâm sự, em không nắm rõ thông tin đăng ký nguyện vọng của Trường ĐH Kinh tế quốc dân mà nghĩ chỉ cần đăng ký nguyện vọng qua đơn đăng ký của trường phụ trách tổ chức thi đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia Hà Nội) là được.

Giờ đây em đủ điểm lại không được xét tuyển vào trường.

“Mấy ngày nay, hai mẹ con tôi cứ nghĩ đến chuyện là bật khóc. Tôi thương con trai đã trải qua 2 tháng rưỡi chờ thi mà khi thi đạt đủ điểm rồi lại không được vào trường mơ ước của mình" - mẹ của Chính xót xa nói.

Trao đổi với VietNamNet sáng 30/9, đại diện Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho hay, nhà trường cũng rất muốn hỗ trợ các em. Tuy nhiên không thể bởi tất cả phải theo đúng các quy định và quy chế chung của Bộ GD-ĐT.

Theo vị này, có hàng trăm thí sinh cũng thông tin đến trường là không biết quy định vì nhiều lý do khác nhau,... nhưng nhà trường phải làm theo quy định và khó có thể có ngoại lệ.

“Nhà trường đã thông báo rất rõ ràng, trước cả tháng và các trường trên cả nước đều thông báo online chứ không riêng trường là cá biệt. Năm nay, 100% việc tuyển sinh của trường cũng được thực hiện bằng hình thức online”.

Bộ phận tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng phản hồi đã nhận được đơn đề nghị của thí sinh Nguyễn Minh Chính và trả lời: “Căn cứ Thông báo số 1233 ngày 09/8/2021 về việc tuyển sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, thí sinh diện đặc cách cần thực hiện thủ tục đăng ký xét tuyển theo hình thức online trực tuyến từ 0h ngày 10/8/2021 đến 17h00 ngày 31/8/2021.

Thí sinh Nguyễn Minh Chính đã không hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển theo thời gian, hướng dẫn và quy định của trường. Vì vậy, nhà trường thông báo thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển theo diện đặc cách vào trường”.

