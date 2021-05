Năm học 2021-2022, các thí sinh trúng tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN có cơ hội đạt học bổng để theo học các chương trình cử nhân chất lượng cao tại khoa giá trị lên tới 300 triệu đồng/sinh viên/khóa.

Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết sẽ cấp 20 suất Học bổng tuyển thẳng toàn phần và 20 suất Học bổng Tuyển thẳng bán phần tương đương 50% học phí cho các thí sinh xuất sắc trúng tuyển thẳng hoặc trúng tuyển bằng phương thức khác với kết quả cao vào các ngành đào tạo cử nhân chất lượng cao do ĐHQGHN cấp bằng của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN. Học bổng áp dụng trong toàn bộ thời gian học tập tại Khoa (bao gồm cả thời gian học tiếng Anh dự bị, nếu có).

TT Ngành học Mã xét tuyển Ngôn ngữ đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh 1 Kinh doanh quốc tế QHQ01 Tiếng Anh 220 2 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán QHQ02 Tiếng Anh 150 3 Hệ thống thông tin quản lý QHQ03 Tiếng Anh 100 4 Tin học và kỹ thuật máy tính QHQ04 Tiếng Anh 80 5 Phân tích dữ liệu kinh doanh QHQ05 Tiếng Anh 100 6 Kỹ sư Tự động hoá và Tin học QHQ08 Tiếng Việt và tiếng Anh 50 7 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và CNTT) QHQ09 Tiếng Anh 50

Danh sách các chương trình áp dụng xét học bổng Tuyển thẳng toàn phần/bán phần tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Đối tượng xét học bổng gồm các thí sinh trúng tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, hoặc trúng tuyển qua xét tuyển bằng điểm thi tiếng Anh quốc tế (IELTS/TOEFL) tương đương mức IELTS từ 6.5 điểm trở lên, hoặc trúng tuyển khi xét tuyển bằng chứng chỉ A-Level/SAT với kết quả cao (A-Level từ 85 trên 100 điểm, SAT từ 1300 trên 1600 điểm), hoặc thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức đạt từ 90 điểm trở lên và điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 10, 11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên.

Các học bổng sẽ xét từ cao xuống thấp theo hồ sơ xét học bổng và kết quả phỏng vấn với Hội đồng Phỏng vấn xét học bổng của Khoa Quốc tế.

Khoa Quốc tế có đội ngũ giảng viên Việt Nam được đào tạo tại các trường đại học nước ngoài uy tín và 30% giảng viên, học giả nước ngoài của các trường đối tác

Môi trường đa văn hoá với sinh viên đến từ 10 quốc gia đem lại cho sinh viên trải nghiệm cuộc sống đại học sôi nổi và nhiều màu sắc

Bên cạnh các suất Học bổng Tuyển thẳng, Khoa Quốc tế duy trì chính sách cấp học bổng hỗ trợ học tập dành cho các sinh viên xuất sắc với hàng chục hình thức học bổng đa dạng. Mỗi suất học bổng có giá trị từ 10 triệu đồng tới 50 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, từ năm học 2021 - 2022, Khoa Quốc tế phối hợp cùng trường ĐH HELP (Malaysia) trao các suất Học bổng hấp dẫn cho các tân sinh viên ngành Cử nhân Marketing (song bằng ĐHQGHN - HELP) gồm chuyến đi Study Tour “The HELP Xperience” tới trường ĐH HELP trị giá 25.000.000 đồng/suất, Học bổng Hiệu trưởng VNUIS - HELP trị giá 30.000.000 đồng/suất, Học bổng Đại sứ sinh viên VNUIS - HELP trị giá 10.000.000 đồng/suất.

Văn phòng tuyển sinh khoa Quốc tế Nhà G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội BỘ PHẬN TUYỂN SINH, PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN Phòng 306, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Email: tuyensinh@khoaquocte.vn Website: https://student.isvnu.vn/ Hotline tư vấn học bổng Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: 024. 3555 3555 | 0983 372 988 | 0989 106 633 hoặc trực tiếp inbox Fanpage Khoa Quốc tế tại https://www.facebook.com/khoaquocte/

Tố Uyên