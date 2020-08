Ngay từ ngày mai 11/8, các hội đồng thi sẽ tiến hành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Dự kiến, điểm thi sẽ được công bố vào ngày 27/8.

Liên quan đến công tác tổ chức cũng như chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đã chia sẻ với VietNamNet:

Phóng viên:Thưa ông, cuối ngày hôm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ hoàn tất. Ông có thể cho biết công tác chấm thi sẽ được tiến hành ra sao?

Ông Mai Văn Trinh: Bắt đầu ngay từ ngày mai, các hội đồng thi sẽ tiến hành công tác chuẩn bị cho việc chấm thi.

Chúng tôi cũng đã chỉ đạo địa phương về các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho công tác chấm thi. Về cơ bản, đến nay, các địa phương đã chuẩn bị xong.

Thứ nhất là địa điểm để lưu trữ bài thi của toàn bộ hội đồng thi – đây là một khâu rất quan trọng và được các địa phương chuẩn bị khá kỹ lưỡng, kể cả vấn đề an toàn cũng như an ninh.

Thứ hai, các địa phương cũng đã chuẩn bị địa điểm làm phách để đảm bảo yêu cầu cách ly theo quy chế.

Thứ ba, vùng chấm thi tự luận thì bảo đảm yêu cầu tổ chức chấm thi 2 vòng độc lập bài thi tự luận môn Ngữ văn.

Đại diện Bộ GD-ĐT kiểm tra khâu gọi thí sinh vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Hùng

Đối với các bài thi trắc nghiệm, đến nay, mọi khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Phần mềm chấm thi cũng đã được Bộ gửi về các đơn vị từ sớm; các thiết bị máy quét, máy tính phục vụ cho việc chấm thi trắc nghiệm đã được lắp đặt.

Chúng tôi cũng đề nghị, trong ngày mai, các đơn vị phải tiến hành tổng rà soát lại, đặc biệt là các điều kiện để chấm thi trắc nghiệm, chạy thử hệ thống để đảm bảo khi vận hành không xảy ra trục trặc.

Về phía Bộ GD-ĐT cũng luôn luôn có bộ phận thường trực, đặc biệt là về kỹ thuật để hỗ trợ các đơn vị khi cần thiết.

- Năm ngoái, trường đại học chủ trì chấm thi nhưng năm nay việc này được giao cho địa phương. Vậy Bộ GD-ĐT có những biện pháp gì để đảm bảo khách quan, thưa ông?

Thực chất việc chấm thi trắc nghiệm không phải do con người mà bằng máy. Do đó, ngoài việc đã tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện một bước nữa phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng thông minh hơn, hỗ trợ trong việc phát hiện các lỗi, các sai sót, đặc biệt là vấn đề về bảo mật thông tin, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp lên một bước nữa.

Theo đó, tất cả các bài thi trắc nghiệm cũng sẽ được đánh phách điện tử; tất cả dữ liệu đầu vào, dữ liệu trung gian, đầu ra trong quá trình chấm thi trắc nghiệm đều được mã hóa. Những dữ liệu này chỉ được giải mã bởi những người có trách nhiệm và với những bộ công cụ tương thích.

Ngoài ra, tất cả những tác động lên trên phần mềm chấm thi đều được lưu vết để sau này hỗ trợ dễ dàng cho việc truy vết lịch sử hoạt động của phần mềm, để xử lý trong những trường hợp cần thiết.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) động viên các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Hùng

Năm nay, quy trình chấm thi trắc nghiệm như năm ngoái. Chúng ta cũng sẽ tiến hành quét theo từng túi bài thi. Mỗi túi bài thi sẽ có tối đa 24 bài thi sẽ được quét.

24 bài thi với máy quét tốc độ cao thì sẽ quét rất nhanh. Như vậy, thời gian xuất hiện bài thi ở khoảng thời gian thực là rất ngắn.

Ngay sau đó, các bài thi đã được quét cũng được niêm phong ngay lại. Ngoài ra, trong toàn bộ quá trình đó, sẽ có sự chứng kiến của thanh tra và phía bên ngoài sẽ ngoài có lực lượng an ninh bảo vệ cho khâu an ninh, an toàn và giám sát quá trình này.

- Năm ngoái có tình trạng phần mềm chấm thi không nhận diện được bản scan phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh dẫn đến kết quả chấm có hàng loạt điểm 0. Năm nay Bộ GD-ĐT tính phương án khắc phục ra sao?

Một trong những nâng cấp của phần mềm chấm thi năm nay là hỗ trợ việc phát hiện và sửa lỗi- một khâu bắt buộc trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm trước khi chấm bằng máy. Về mặt quản lý, chúng tôi cũng đã yêu cầu các hội đồng thi, ngay trong ngày hôm nay, sau khi thi xong, phải cập nhật lên hệ thống quản lý thi những thí sinh vắng hoặc bị xử lý kỷ luật ở mức độ đình chỉ thi, để sau này thuận lợi trong thống kê điểm, đặc biệt là điểm 0.

- Xin cảm ơn ông!

