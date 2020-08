Năm học 2020-2021, trường Đại học Hà Nội tuyển sinh 240 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển học bạ và trình độ tiếng Anh cho các chương trình đào tạo liên kết do các trường đại học nước ngoài cấp bằng.

4 chương trình liên kết đào tạo

Trường Đại học Hà Nội đang triển khai 4 chương trình liên kết đào tạo với đối tác là các đại học, học viện danh tiếng trên thế giới. Các chương trình này đều được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Hà Nội và các trường nước ngoài.

Chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng: là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Hà Nội với Đại học Oxford Brookes (Anh quốc) và Sunway-TES (Malaysia), chuyên sâu ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, được đánh giá cao và công nhận toàn cầu. Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc), trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vững chắc để tiếp cận tới các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán - tài chính. 100% sinh viên tốt nghiệp được đảm bảo việc làm tại các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (EY, PWC…) với mức lương tốt.

Sau khi kết thúc chương trình, sinh viên được nhận 2 bằng quốc tế: Cử nhân Kế toán Ứng dụng do Đại học Oxford Bookes cấp và bằng Nâng cao về Kế toán và Kinh doanh do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc - ACCA cấp, có giá trị quốc tế. Bằng OBU/ACCA được xem như tấm thẻ thông hành quốc tế đến bất cứ ngành nghề nào, có thể làm việc tại bất cứ nơi đâu trên thế giới, với mức thu nhập và vị trí công việc đáng mơ ước.

Chương trình Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn và Lữ hành do trường Đại học IMC Krems của Cộng hòa Áo cấp bằng. Điểm nổi bật của chương trình là tính thực hành và tính quốc tế cao, thường xuyên được thực hành với giảng viên Áo tại Việt Nam. Chương trình bao quát tất cả các kiến thức và kỹ năng quan trọng của chuyên ngành quản trị du lịch, khách sạn cũng như phát triển các chiến lược marketing đến quản trị nhân lực, quan hệ khách hàng, đạo đức nghề nghiệp và đánh giá chất lượng.

Ngoài ra, chương trình cũng giảng dạy các học phần chuyên sâu còn rất mới ở Việt Nam như: Du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, du lịch sự kiện, du lịch thể thao… Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học IMC FH Krems.

Chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành kép Marketing- Tài chính do Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng. Chương trình đào tạo chú trọng cập nhật kiến thức và thực tế, khả năng áp dụng sáng tạo và linh hoạt trong mọi tình huống kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề hoạt động khác nhau. Hai chuyên ngành được đào tạo song song cho phép người học vừa nắm được cách thức quản lý kế toán, tài chính, đầu tư và quản trị rủi ro cho doanh nghiệp; đồng thời tiếp thu những phương pháp quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nghiên cứu thị trường, thực thi chiến lược marketing, tận dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để nắm bắt và dẫn dắt nhu cầu thị trường…

Chương trình Cử nhân kinh doanh do Đại học Waikato của New Zealand cấp bằng. Đại học Waikato là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới về đào tạo kinh doanh. Trường được xếp hạng trong top 1% các trường đào tạo kinh doanh trên toàn thế giới với chứng nhận Triple Crown từ EQUIS, AMBA và AACBS. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội ở lại New Zealand 3 năm để làm việc.

Xét tuyển bằng học bạ - cánh cửa mở rộng cho người học

Ưu điểm nổi bật của các chương trình liên kết quốc tế nói trên là xét tuyển bằng học bạ THPT, năng lực tiếng Anh từ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương (Hanu Test / TOEFL). Thí sinh chưa đủ điều kiện tiếng Anh có thể học 1 kỳ tiếng Anh dự bị với đội ngũ giảng viên chuyên ngữ và thi Hanu Test tại Trường Đại học Hà Nội (dạng thức đề thi tương tự bài thi IELTS).

Thời gian học từ 3 đến 3,5 năm tại cả Việt Nam và nước ngoài

Tổng thời gian học từ 3 đến 3,5 năm. Khi học các chương trình này, sinh viên có cơ hội được học tại nước ngoài từ tối thiểu 3 tuần tới 1,5 năm. Đặc biệt ngành Kế toán ứng dụng, đối với những sinh viên năm cuối có trình độ tiếng Anh đạt IELTS (Academic) 6.0 hoặc tương đương thì được du học tại trường Sunway TES (Malaysia) với mức học phí không đổi. Đối với ngành Kinh doanh, sinh viên có giai đoạn II học tại Đại học Waikato (New Zealand) trong thời gian 1.5 năm.

Với các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Hà Nội với các trường đối tác, sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ 10%-100% học phí toàn bộ chương trình.

Ngay từ năm 2002, Đại học Hà Nội đã tiên phong đưa các chương trình đào tạo liên kết quốc tế về Việt Nam, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giỏi chuyên môn và thành thạo ngoại ngữ. Các chương trình này được nhiều phụ huynh lựa chọn với ưu điểm: xét tuyển bằng học bạ và không phải thi tuyển, thời gian học thu gọn (3 - 3,5 năm) so với chương trình của Việt Nam do được bỏ bớt một số môn, bằng do trường nước ngoài cấp và được quốc tế công nhận, chi phí thấp hơn rất nhiều so với đi du học ở nước ngoài, điều kiện học tập được ưu tiên, sinh viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ và cơ hội việc làm rộng mở. Trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19 gây ra còn kéo dài, du học tại chỗ an toàn cho sức khỏe của con em trở thành lựa chọn tối ưu của nhiều gia đình.

Thông tin chi tiết về điều kiện xét tuyển các chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Hà Nội, xem trên website: www.hanu.vn, mục Tuyển sinh 2020.

Thúy Ngà