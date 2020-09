Times Higher Education (THE) đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS (của Nhà xuất bản Elsevier) cung cấp, các khảo sát độc lập và dữ liệu của trường đại học cung cấp, việc tính điểm và xử lý dữ liệu của THE được PricewaterhouseCoopers (PwC), một tổ chức kiểm toán độc lập, chuyên nghiệp, giám sát thực hiện. Các tiêu chí Xếp hạng đại học thế giới 2021 vẫn được duy trì như kỳ xếp hạng 2020, theo 5 nhóm tiêu chí về hiệu suất gồm: 1. Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30% 2. Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) với trọng số 30% 3. Các trích dẫn khoa học (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) với trọng số 30% 4. Triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) với trọng số 7,5% 5. Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) với trọng số 2,5%