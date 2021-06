Chiều nay 3/6, các thí sinh của Nghệ An đã trải qua bài thi môn Tiếng Anh ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 của Nghệ An.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 được tổ chức trong 2 ngày (3 và 4/6), với sự tham gia của 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi với 71 điểm thi. Trong đó, có 1 điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu) là điểm thi dành cho 113 thí sinh đang thực hiện giãn cách xã hội.

Do số lượng thí sinh dự thi tăng gần 1.500 thí sinh so với kỳ thi trước nên Nghệ An đã huy động 5.288 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, số giám thị coi thi là 3.655 người và hơn 800 người làm công tác thanh tra, bảo vệ.

Nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, Sở GD&ĐT Nghệ An thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 21 huyện, thành, thị.

