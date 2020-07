Sáng nay (15/7), các thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn chung cho mọi thí sinh.

Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2020.

Nhận xét về đề thi năm nay, Nguyễn Thu Hương (học sinh Trường THCS Dịch Vọng Hậu) cho rằng, đề nghị luận xã hội “Mỗi người đều tự viết nên câu chuyện của đời mình” khá học búa với em.

“Thực ra, bản thân em cũng chưa có nhiều trải nghiệm về cuộc sống. “Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện”, nhưng trước giờ cuộc sống của em luôn là do bố mẹ vạch ra, ví như em đi học trường nào, ở đâu cũng là do bố mẹ lo cả. Do đó, kể từ khi còn bé, em cũng không quá phải lo lắng về cuộc đời mình. Không có nhiều trải nghiệm nên em cũng không biết phải viết thế nào. Với đề thi này, em hy vọng mình qua ngưỡng 4 điểm”.

Còn thí sinh Kiều Đức Hiếu (Trường THCS Nghĩa Tân) lại đánh giá, đề thi này thú vị nhất là câu nghị luận xã hội.

“Em hiểu câu nói này rằng mỗi người nên sống đúng với bản chất, cá tính của bản thân; có lý tưởng, hoài bão để làm theo mục đích sống của riêng mình.

Trong bài, em lấy dẫn chứng về anh Hoa Xuân Tứ. Đó là một người nông dân không tay, nhưng thay vì chọn cách sống khuất phục, anh ấy đã sống và trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Hay như ca sĩ Freddie Mercury, trưởng ban nhạc Queen của Anh quốc, khi xưa ông chỉ là người bốc hành lý ở cảng hàng không. Nhưng cũng trong quãng thời gian đó, ông đã tìm ra tình yêu âm nhạc của mình khi luôn cầm theo giấy bút để ghi lại ca từ cho những bài hát mình tự sáng tác.

Nhờ đó, em cũng nhận ra rằng mình phải sống đúng với cá tính và ước mơ của bản thân. May mắn là trước giờ em vẫn chọn cách sống như thế. Em vốn là người có sự thích thú với vấn đề bảo vệ môi trường, do đó trong tương lai em sẽ lựa chọn con đường đi này”, Hiếu nói.

Trong ngày hôm qua (14/7), 4.860 thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán chung. Chiều nay, thí sinh tiếp tục dự thi các môn chuyên.

Năm 2020, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm nhận được 4.860 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10. Trường sẽ tuyển 305 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Trong số đó, lớp chuyên Tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/29,25 và chuyên Sinh thấp nhất là 1/9.

Để đạt điều kiện dự thi, thí sinh phải có hạnh kiểm tốt; học lực cả năm của các lớp cấp THCS đạt từ loại khá trở lên, tốt nghiệp THCS từ khá trở lên, có điểm trung bình môn thi chuyên của năm lớp 9 đạt từ 7 điểm trở lên.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải có đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi có điểm lớn hơn 2 điểm.

Điểm xét tuyển là điểm môn chuyên nhân hệ số hai cộng điểm Toán chung và Văn chung hệ số một. Trường sẽ lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Thúy Nga