Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề xuất, địa phương không nguy cơ cao thì tổ chức thi theo kế hoạch, còn lại các địa phương có nguy cơ cao (như Đà Nẵng, Quảng Nam) thi vào đợt 2.

Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với nhiều địa phương về phòng chống dịch Covid-19 chiều nay (2/7), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết Bộ đưa ra mục tiêu tổ chức kỳ thi nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không chỉ về chuyên môn mà cả về sức khỏe.

Đề xuất thi 2 đợt

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hầu hết các địa phương đã chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho kỳ thi. Có 2 địa phương có ý kiến bằng văn bản là Đà Nẵng, Quảng Nam đề nghị dừng và đặc cách.

Riêng Quảng Nam đưa ra 3 phương án. Cụ thể, nếu thời gian tới không có biến động lớn thì thi như địa phương khác; trong trường hợp biến động thì xin hoãn thi lại 1 tháng; trong trường hợp khó khăn, dịch bùng phát thì xin đặc cách.

“Chúng tôi có báo cáo xin ý kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nghe ý kiến, xin ý kiến của phụ huynh. Đây là việc rất hệ trọng không chỉ đảm bảo tốt kỳ thi mà còn đảm bảo sức khỏe của học sinh. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, chúng tôi đề xuất phương án, kỳ thi năm nay chia 2 đợt”, ông Nhạ nói.

Toàn cảnh cuộc họp chiều nay. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Cụ thể, theo Bộ trưởng GD-ĐT, những địa phương không nguy cơ cao mà sẵn sàng thi, đảm bảo tốt các vấn đề về an toàn, an ninh thì tổ chức thi theo kế hoạch. Còn lại các địa phương có nguy cơ cao, xác định chưa an toàn như Đà Nẵng, Quảng Nam thì tổ chức thi vào đợt 2 sau đó.

“Đây cũng là khó khăn nhưng Bộ cố gắng đảm bảo làm sao kỳ thi an toàn, chất lượng và công bằng, minh bạch cho thí sinh", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại diện tỉnh Quảng Nam sau đó đưa ra đề xuất những nơi trong tỉnh chưa có ca nhiễm nào thi được thi đợt 1, còn những nơi có ca nhiễm thì thi đợt 2.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với đề xuất của bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Theo đó, Hà Nội vẫn tổ chức thi bình thường nhưng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như thí sinh phải đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Văn Thành cũng xin phép tổ chức thi bình thường theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

Có đặc cách hay không?

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM bày tỏ băn khoăn về các trường hợp F1. Theo quy định, các trường hợp này phải cách ly, vì vậy đề nghị những trường hợp này được đặc cách xét tuyển.

Bộ trưởng Nhạ cũng cho hay, đối với thí sinh thuộc diện F1, F2 ở các địa phương không thuộc nhóm nguy cơ cao cũng sẽ vẫn được tổ chức thi cùng với đợt thi của Đà Nẵng, Quảng Nam.

Bộ có chỉ đạo các trường xét vào đại học đảm bảo lợi ích tối đa cho các em, những thí sinh thi tốt nghiệp đợt sau vẫn được xét tuyển vào các trường đại học.

Phát biểu sau đó, Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết Luật hiện hành không quy định về việc đặc cách trong kỳ thi THPT, còn việc tổ chức thi cụ thể như thế nào do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định.

Thành Nam - Thu Hằng

