Khoa Quản trị và kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa mở chương trình đào tạo cử nhân “Quản trị và An ninh”. Ngoài các kiến thức chuyên ngành, sinh viên còn được rèn luyện thêm kỹ năng chiến đấu, sinh tồn, lãnh đạo và chỉ huy, bắn súng.

Khung chương trình này được thiết kế nhằm đón đầu xu hướng nghề nghiệp mới trong thời kỳ 4.0 như Công nghệ số và An ninh mạng, Khoa học dữ liệu và Kinh doanh số, Công nghệ tài chính và An ninh tài chính,…

Đây là chương trình mới, liên ngành, chất lượng cao, được triển khai theo mô hình bán trú (buổi sáng học chuyên ngành, buổi chiều học ngoại khóa).

Khóa đầu tiên năm 2021 tuyển sinh 90 chỉ tiêu.

PGS.TS Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm khoa Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông tin về ngành học mới này.

PGS.TS Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm khoa Quản trị và Kinh doanh cho hay, hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, do vậy chương trình cử nhân Quản trị và An ninh ra đời là một nhu cầu tất yếu của xã hội.

“Đối với nội dung chương trình học, ngoài các kiến thức chuyên ngành được học trên lớp vào buổi sáng, sinh viên còn được rèn luyện thêm các kỹ năng khác ngoại khóa như: Kỹ năng chiến đấu, Kỹ năng sinh tồn, Kỹ năng lãnh đạo và chỉ huy, bắn súng, chụp ảnh và photoshop… nhằm mục đích tạo ra những sinh viên "văn võ song toàn".

Trên thế giới, một số nước đã tổ chức đào tạo theo mô hình này, điển hình như Học viện Quân sự Hoa Kỳ”, ông Phi nói.

Nói thêm về chương trình này, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống (Khoa Quản trị và Kinh doanh) cho rằng đây là một chương trình đào tạo mang tính đặc thù.

“Ngoài các kiến thức chuyên ngành thì các em sinh viên sẽ còn được học rất nhiều kỹ năng khác mà chỉ có trong các trường Công an, Quân đội mới tổ chức giảng dạy. Do vậy, sau khi ra trường, các sinh viên ra trường sẽ có một lượng kiến thức và kỹ năng đủ để làm việc ở nhiều môi trường khác nhau”, ông Yêm nói.

Theo ông Yêm, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị và An ninh sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo các nhóm công việc như: công an, quốc phòng, thông tin truyền thông, ngoại giao... hay các cơ quan ban ngành từ T.Ư đến địa phương; chuyên viên phát triển công nghệ số, chuyên viên an ninh mạng, chuyên viên công nghệ tài chính, chuyên viên an ninh tài chính, chuyên viên khai thác dữ liệu, chuyên viên phát triển kinh doanh số... hoặc trợ lý, chuyên viên các cơ quan hành chính, các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ, khởi nghiệp theo định hướng của cá nhân và gia đình.

Thanh Hùng