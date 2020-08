Theo kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của VietNamNet, điểm môn Ngữ văn của An Giang rất cao, chiếm phần nhiều trong hầu hết các top điểm cao của môn thi này.

Theo phân tích của VietNamNet từ kết quả điểm thi THPT 2020, số liệu cho thấy tỉnh An Giang có điểm thi môn Ngữ Văn rất cao so với tương quan với các địa phương khác trên cả nước.

Cụ thể, An Giang có điểm trung bình môn Ngữ văn đứng đầu cả nước.

Trong top 50 bài thi Ngữ văn có điểm cao nhất cả nước, An Giang dẫn đầu về số lượng khi có đến 25 bài, tức chiếm một nửa. Trong số các bài thi điểm cao này, An Giang cũng có 1 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối.

An Giang cũng có số bài thi đạt điểm từ 9,5 trở lên cao nhất cả nước và thậm chí vượt trội so với các tỉnh, thành khác. Tổng cộng cả nước có 705 bài thi môn Văn từ 9,5 điểm trở lên thì An Giang có 266 bài, tức hơn 1/3 (chiếm tỷ lệ 37,73%).

Ở mức điểm từ 9 trở lên, An Giang vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước với 1.471 bài. Trong khi cả nước có tất cả 10.157 bài thi đạt được mức điểm này. Như vậy, địa phương này chiếm 14,5% bài thi có điểm từ 9 trở lên của cả nước.

Còn ở mức điểm từ 8,75 trở lên, An Giang dù không đứng đầu cả nước nhưng vẫn xếp ở vị trí thứ hai (chỉ sau Hà Nội) với 2.422 bài thi trên tổng số 23.141 bài thi.

Nếu xét đến mức điểm từ 8,5 trở lên, An Giang vẫn lọt top 3 cả nước và tiếp tục xếp trên 2 địa phương được mệnh danh “đất học” là Nam Định và Nghệ An.

Phần lớn bài thi Ngữ văn đạt 7 - 9 điểm

Nhìn vào phổ điểm thi môn Ngữ văn của An Giang thì đỉnh của phổ điểm là 8 điểm (cao nhất toàn quốc), với mức điểm phần lớn từ 7 đến 9 điểm.

Phổ điểm môn Văn của tỉnh An Giang với đỉnh là 8.

So với phổ điểm môn Ngữ văn của cả nước thì An Giang càng vượt về độ lệch phải (tức mức điểm cao nhiều hơn). Phổ điểm môn Ngữ Văn của cả nước có đỉnh là 7 điểm và mức điểm phổ biến từ 5,5 đến 8 điểm.

Phổ điểm môn Văn của cả nước năm 2020.

Phổ điểm của An Giang “đẹp” hơn nhiều so với Hà Nội (với đỉnh phổ điểm môn Ngữ văn là 7 điểm, mức điểm phổ biến từ 6 đến 8,5 điểm) và cao hơn Nam Định – địa phương thường xuyên dẫn đầu về điểm thi của cả nước (có đỉnh phổ điểm môn Ngữ văn là 7,5 điểm, mức điểm phổ biến từ 6,5 đến 8,5 điểm).

Phổ điểm môn Văn của Hà Nội với đỉnh là 7

Phổ điểm môn Văn của Nam Định với đỉnh là 7,5

Phổ điểm môn Văn của Nghệ An đỉnh cũng chỉ là 7.

Thiên Thanh