Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được máy bay, tàu cao tốc chở ra các điểm thi ngoài đảo dưới sự giám sát chặt của lực lượng an ninh.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, địa phương chỉ có duy nhất một điểm thi tốt nghiệp THPT ở đảo là Cô Tô.

Ngoài ra, có một trường nữa ở đảo là THPT Quan Lạn nhưng do số lượng học sinh ít nên tỉnh không bố trí điểm thi ở đó mà đưa học sinh vào trong đất liền để thi (tại Trường THPT Hải Đảo).

“Duy nhất một điểm thi ở ngoài đảo Cô Tô với 86 thí sinh được chia làm 5 phòng thi. Đề thi sẽ được vận chuyển ra bằng tàu thủy. Với điểm thi này, chúng tôi sẽ bắt đầu công đoạn vận chuyển giao đề trước một ngày so với các điểm thi khác. Đề thi được đưa ra đảo với sự giám sát chặt chẽ của công an ngay từ lúc in sao trong đất liền”, bà Thúy cho hay.

Theo bà Thúy, địa phương đã huy động cán bộ giáo viên của rất nhiều trường đến coi thi tại điểm thi này.

“Trong trường hợp nếu có mưa bão lớn, sẽ huy động lực lượng quân sự bố trí loại tàu chuyên biệt để đưa cán bộ giám thị ra đảo”.

Ông Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hải Phòng cho hay địa phương có 2 điểm thi ở huyện đảo Cát Hải (tại Trường THPT Cát Bà và THPT Cát Hải).

“Thông thường như các năm trước sẽ nhập làm một điểm thi nhưng năm nay để đảm bảo giãn cách nên chúng tôi đã tách làm 2 điểm thi riêng biệt”, ông Tiến cho biết.

Theo ông Tiến, đề thi sẽ được chuyển hết ra huyện đảo này từ ngày 8/6. “Sau đó chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an bảo quản đề thi cũng như bài làm của thí sinh. Bài thi sau mỗi buổi được niêm phong lưu giữ, kết thúc ngày thi cuối cùng sẽ được chở về đất liền”.

Theo ông Tiến, thông thường đề thi sẽ được vận chuyển bằng phà biển.

“Quãng đường vận chuyển chỉ khoảng hơn 1 km và mất khoảng 10-15 phút. Tuy nhiên, trong trường hợp biển động, có bão hoặc thời tiết phức tạp mà phà biển không đi được thì có thể bố trí tàu chuyên dụng của quân đội. Chúng tôi cũng sẽ tính đến cả phương án vận chuyển bằng đường cáp treo”, ông Tiến nói.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Dùng trực thăng, máy bay vận chuyển đề thi

Năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức một điểm thi gồm 4 phòng thi tại Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo với 81 thí sinh.

Đây là các học sinh của Trường THPT Võ Thị Sáu và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Côn Đảo. Để tổ chức thi tốt nghiệp ở điểm thi này, sáng 7/8, 26 cán bộ được điều động làm công tác coi thi đã đi trực thăng từ đất liền ra Côn Đảo.

Đề thi cũng được cảnh sát hộ tống lên trực thăng, cùng chuyến với cán bộ làm công tác coi thi. Riêng lực lượng làm công tác an ninh, y tế của điểm thi được huy động tại huyện Côn Đảo. Sau mỗi buổi thi, bài thi sẽ được niêm phong, bảo mật. Kết thúc ngày thi 10/8 bài thi sẽ được vận chuyển bằng trựu thăng về đất liền để chấm.

Sở GD-ĐT Kiên Giang cũng đã quyết định dùng máy bay chở đề thi và cán bộ làm công tác coi thi ra huyện đảo Phú Quốc.

Ông Thiều Văn Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang cho hay, theo dự tính ban đầu, sẽ đưa cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi ra huyện đảo Phú Quốc bằng tàu cao tốc. Tuy nhiên, do đang mùa mưa, phương án di chuyển bằng tàu cao tốc được thay bằng máy bay. Sáng nay 7/8, đoàn làm nhiệm vụ sẽ bay ra Phú Quốc.

Huyện đảo Phú Quốc có khoảng 1.000 thí sinh được tổ chức ở 2 điểm thi là THPT Phú Quốc và THPT An Thới. Sở GD-ĐT đã huy động 70 cán bộ làm công tác coi thi.

Trong khi đó, hơn 40 thí sinh ở huyện đảo Kiên Hải sẽ đi tàu cao tốc vào đất liền dự thi tại Hội đồng thi TP Rạch Giá. Thời gian di chuyển từ đảo Kiên Hải vào đất liền khoảng 1h đồng hồ. Năm nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 12.461 thí sinh, với 25 điểm thi.

Trước đó, hơn 200 thí sinh của huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cũng đã vào đất liền dự thi bằng tàu cao tốc. Những thí sinh này được bố trí thi ở Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo và lưu trú tại ký túc xá cho tới hết kỳ thi.

Thanh Hùng - Lê Huyền