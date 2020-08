Chiều nay (10/8), lực lượng thanh niên tình nguyện và Công an Nghệ An ở các điểm thi ở TP Vinh đã phát nước miễn phí cho các thí sinh dự thi môn cuối cùng ở kỳ thi THPT năm 2020.

Sáng nay, các sĩ tử hoàn thành bài thi Tổ hợp của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, theo Sở GD&ĐT Nghệ An, môn thi Tổ hợp có 89.778/90.096 thí sinh dự thi so với đăng ký.

Tổng số vắng lượt môn 318 thí sinh, trong đó môn Vật lí 39, Hóa học 42, Sinh học 44, Lịch sử 68, Địa lí 65, Giáo dục công dân 60.

Buổi thi hôm nay không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Công tác an ninh, an toàn giao thông; công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được thực nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Thí sinh đầu tiên đi xe đạp ra khỏi cổng trường khi kết thúc môn thi THPT quốc gia 2020

Tình nguyện viên chạm tay các thí sinh lúc ra khỏi cổng trường

Kết thúc 3 buổi thi môn Ngữ Văn, Toán, Tổ hợp đều diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Còn chiều nay, thí sinh đã hoàn thành môn Ngoại ngữ, 1 trong 3 môn thi bắt buộc, cũng là môn thi cuối cùng của mùa thi năm nay.

Kết thúc buổi thi cuối cùng nhiều thí sinh tỏ ra khá thoải mái. Thí sinh Hoàng Trang Nhung tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật còn tự tin mình được khoảng 9 điểm.

“Em thấy đề thi năm nay khá giống với đề thi tham khảo và em làm tốt ở 45 câu đầu tiên. 5 câu cuối cùng em làm xong, có một số câu còn phân vân vì có nhiều từ vựng khá lạ và mình phải cân nhắc khi lựa chọn đáp án.

Sau 3 môn thi, em nghĩ mình được khoảng 24 - 25 điểm và hy vọng đủ điểm để xét tuyển vào khối D7 (Toán – Hóa – Anh) và trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh" - Nhung chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Thị Bảo Trâm tại điểm thi Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng cảm thấy vui khi đã hoàn thành môn thi cuối cùng.

Nữ sinh này cho rằng đề thi môn tiếng Anh khá dài và khó nhất là những câu từ vựng và câu bài đọc vì có nhiều từ em chưa học đến.

Trong khi đó những câu về cấu trúc hoặc về ngữ pháp thì không quá khó và nếu học chăm chỉ có thể làm tốt. Trâm dự đoán mình được khoảng 7,5 điểm môn tiếng Anh.

Vui vẻ ra ngoài cổng trường

Thời tiết ở Nghệ An mấy ngày hôm nay rất nóng nực

Chạm tay vui vẻ

Phát nước miễn phí cho các thí sinh sau khi kết thúc môn thi cuối cùng

Chai nước giữa trời nắng nóng vào cuối chiều

Thí sinh bất ngờ khi được phát nước uống miễn phí

Cười tươi khi ra cổng trường

Một thí sinh bị ngã xe ngay trước cổng Trường THPT Phan Bội Chậu

Mỗi chiến sỹ Công an cầm trên tay 2 đến 3 chai nước lần lượt phát cho các sĩ tử

Cười tươi ra về

Pha trò với các tình nguyện viên

Một cái bắt tay thật chặt

Và lặng lẽ chờ người thân đến đón trước cổng trường

Quốc Huy - Phạm Tâm