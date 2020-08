Nghệ An chuẩn bị 300 phòng thi dự bị Để chuẩn bị cho công tác đảm bảo an toàn thi trong bối cảnh Covid-19, 100% điểm thi của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng dự phòng ít nhất 5 phòng thi mỗi điểm thi, đề phòng trường hợp thí sinh thuộc đối tượng phải giãn cách. Toàn tỉnh dự kiến có hơn 300 phòng dự bị. Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, tất cả điểm thi đã tiến hành công tác vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, các lớp học. Mỗi điểm thi phải trang bị ít nhất 5 máy đo thân nhiệt để tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi. Nước rửa tay sát khuẩn, một số loại thuốc cần thiết phục vụ các thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi… cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.