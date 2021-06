Từ 9h ngày 8/6/2021, HOCMAI sẽ mở cổng đăng kí miễn phí chương trình học trực tuyến “Tư duy thời đại số”. Chương trình nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng số quan trọng như: bảo vệ danh tính số, tư duy phản biện…

Nâng cao kỹ năng số cho học sinh trong thời đại 4.0

Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chuyển đổi số mạnh mẽ. Nhờ vậy, học sinh được tiếp cận với các công nghệ số và Internet từ sớm. Đặc biệt, ngày nay vai trò của Internet và các nền tảng trực tuyến hỗ trợ giao tiếp, học tập, vui chơi giải trí lành mạnh ngày càng quan trọng và rõ nét hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Do đó, việc định hướng cho học sinh làm chủ công nghệ số và có được những trải nghiệm tích cực trên không gian mạng là điều thiết yếu.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Hệ thống Giáo dục HOCMAI phối hợp với Facebook triển khai chương trình học trực tuyến “Tư duy thời đại số” miễn phí cho các học sinh trên 13 tuổi. Đây là năm thứ 2 mà HOCMAI và Facebook thực hiện chương trình này. Từ 9h ngày 8/6/2021, học sinh có thể đăng ký học tại website của hocmai.vn.

Chương trình “Tư duy thời đại số” được khởi động ở Việt Nam từ tháng 7/2020. Trong giai đoạn thí điểm, khóa học trực tuyến được triển khai với 3 nội dung chính: Dấu chân số, Bảo vệ danh tính số và Kỹ năng xác thực thông tin. Đại diện HOCMAI cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng, chương trình nhận được sự quan tâm đăng ký của hơn 26.000 học sinh ở khắp các tỉnh thành trên cả nước; trong số đó có hơn 6.300 bạn học sinh tham gia học tập với nhiều kết quả tích cực. “Theo kết quả của cuộc khảo sát tiến hành sau khóa học trên hơn 900 bạn học sinh của HOCMAI, 99,5% các bạn đánh giá nội dung khóa học rất hữu ích, 64,2% cho biết khóa học đã giúp các bạn nâng cao nhận thức về kỹ năng số và an toàn số hiệu quả”, đại diện HOCMAI thông tin.

Ngoài ra, để đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm nhằm cải thiện chất lượng chương trình ở giai đoạn 2, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, HOCMAI đã kết hợp cùng Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) tiến hành khảo sát hơn 500 học sinh đến từ 2 nhóm đối tượng đã tham gia và chưa tham gia khóa học trong năm 2020. Đại diện HOCMAI cho biết: “Qua đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và các câu hỏi tự luận xử lý tình huống cho cả 2 nhóm học sinh, kết quả đã cho thấy: Nhóm đã tham gia khóa học có kiến thức về các công cụ an toàn số, xác thực các thông tin sai lệch và kỹ năng xử lý các tình huống trên không gian mạng vượt trội hơn so với nhóm chưa được tiếp cận với khóa học. Tỉ lệ trả lời đúng các câu hỏi kiến thức của nhóm học sinh đã tham gia khóa học cao hơn từ 2 - 2,5 lần so với nhóm chưa tham gia”.

6 học phần trong chương trình “Tư duy thời đại số” mùa 2

Dựa trên những kết quả này, HOCMAI và Facebook quyết định mở rộng chương trình đào tạo kỹ năng số trong năm 2021 với nhiều nội dung kiến thức mới được thiết kế thành 6 học phần. Theo đó, mỗi học phần sẽ cung cấp những nội dung kiến thức và kĩ năng riêng xoay quanh các chủ đề như: danh tính số và dấu chân số trên môi trường mạng, các mẹo hay về bảo mật và quyền riêng tư, giao tiếp trực tuyến một cách tích cực và nhận biết các rủi ro, sử dụng tư duy phản biện để xác thực các nguồn thông tin trực tuyến…

Các bài giảng có tính tương tác cao với nhiều tài nguyên học tập được thiết kế sinh động. Thông qua hệ thống học tập trực tuyến (LMS), học sinh có thể thực hành với các câu hỏi trắc nghiệm trong suốt bài giảng, đặt câu hỏi và trao đổi với các bạn học viên của chương trình. Đặc biệt, các thầy cô trẻ trung, sáng tạo sẽ hướng dẫn và giúp học sinh ghi nhớ kiến thức thông qua chính những câu chuyện, video tình huống thực tế, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Phạm Giang Linh - Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục HOCMAI chia sẻ: “Với kinh nghiệm 14 năm cung cấp các chương trình giáo dục online chất lượng trên nền tảng hocmai.vn, cùng sự tin tưởng từ 5 triệu học sinh đã và đang theo học, chúng tôi tự tin phối hợp với Facebook thiết kế và phát hành các khóa học về kỹ năng số và an toàn trực tuyến trên nền tảng hocmai.vn. Chương trình này hoàn toàn phi lợi nhuận, nhằm giúp cho học sinh có được kỹ năng tham gia vào môi trường số an toàn và lành mạnh, đặc biệt trong thời điểm đại dịch Covid 19 đang khiến việc học tập trực tuyến trở thành một phần không thể thiếu. Chúng tôi hy vọng hàng triệu học sinh sẽ tiếp cận được chương trình hữu ích này”.

Ông Ruici Tio - Quản lý Chương trình Chính sách Facebook khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Chúng tôi rất vui khi cùng HOCMAI tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho các bạn trẻ Việt Nam, giúp các bạn tự tin nắm bắt tri thức của nhân loại, phát triển tư duy, khả năng phán đoán cũng như biết cách bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Facebook thấu hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng một thế hệ công dân số lành mạnh, tích cực, có trách nhiệm. Vì vậy, chúng tôi hi vọng rằng chương trình năm nay sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm và đem tới lợi ích thiết thực cho nhiều bạn học sinh”.

Đại diện Facebook chia sẻ thêm, “Tư duy thời đại số” là 1 hoạt động chính nằm trong trụ cột “Facebook với An toàn và Kỹ năng số” thuộc chiến dịch “Facebook vì Việt Nam”; bao gồm các chương trình nhằm nâng cao nhận thức về an toàn trực tuyến và phát triển các kỹ năng số cần thiết để xây dựng một thế hệ công dân số vững mạnh.

Chương trình “Tư duy thời đại số” là một hoạt động ý nghĩa và thú vị cho học sinh trong mùa hè này. Thông tin chính thức về chương trình sẽ được cập nhật tại website: hocmai.vn/tuduythoidaiso.

Ngọc Minh