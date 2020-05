- Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận, phối hợp để làm rõ vụ án tại Trường ĐH Đông Đô.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Theo kết quả điều tra, Trường ĐH Đông Đô chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo văn bằng 2 chính quy nhưng đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 cho nhiều người và liên kết với các cơ sở để tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 tiếng Anh không đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ GD-ĐT.

Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án tại Trường ĐH Đông Đô

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng Bằng cử nhân Ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 do Trường ĐH Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan An ninh điều tra.

Bên cạnh đó, các cá nhân đã được Trường ĐH Đông Đô cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 cần liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để trình báo làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Các cơ sở liên kết tuyển sinh, đào tạo và các cá nhân đã tham gia tuyển sinh, đào tạo hệ Văn bằng 2 tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo liên kết với Trường ĐH Đông Đô liên hệ với Cơ quan Anh ninh điều tra để trình báo, cung cấp tài liệu và làm việc để có cơ sở giải quyết về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị, để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 25/6/2020.

Liên quan đến vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường ĐH Đông Đô, trước đó, nhiều lãnh đạo, cán bộ trường đã bị khởi tố, bắt giam.

Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Trường ĐH Đông Đô đã cấp 600-700 văn bằng theo dạng “cấp tốc” với mức phí từ 28-35 triệu đồng mỗi văn bằng, ước tính tổng tiền thu hàng chục tỷ đồng.

Mặc dù không được phép đào tạo Văn bằng 2, song Trường ĐH Đông Đô vẫn dễ dàng “qua mặt” các cơ quan quản lý. Trường ĐH Đông Đô cũng tăng cường “mở rộng” địa bàn tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh sang một số tỉnh khác, liên kết với chính quyền địa phương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Thúy Nga