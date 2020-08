Tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật và một số điểm thi ở tỉnh Nghệ An, hàng chục thí sinh được phát hiện có thân nhiệt cao 39-40 độ C trong lần đo đầu tiên.

Chiều nay (8/8), thời tiết tại Nghệ An nắng nóng nhưng cán bộ y tế và sinh viên tình nguyện đã sớm có mặt tại các điểm thi để đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay và phát khẩu trang cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh), có 4 nhân viên y tế phụ trách nhiệm vụ đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Nếu thí sinh nào có thân nhiệt đo bằng nhiệt kế điện tử cao sẽ được nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó đo lại bằng nhiệt kế thủy ngân.

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu bố trí riêng 5 phòng thi cho những thí sinh bị ốm, sốt.

Tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật, hàng chục thí sinh được phát hiện có thân nhiệt cao 39-40 độ C trong lần đo đầu tiên. Nhiều em hốt hoảng, mất bình tĩnh vì lo sẽ không được dự kỳ thi lần này dù đã chuẩn bị kỹ càng.

Tuy nhiên, sau 5-10 phút nghỉ ngơi dưới bóng mát, các thí sinh đều hạ xuống nhiệt độ bình thường. Các nhân viên y tế đánh giá, nguyên nhân của hiện tượng này là do thời tiết nắng nóng, hoặc nhiều em vừa đạp xe tới trường, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường.

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: “Với những trường hợp khi đo thân nhiệt phát hiện nhiệt độ cao như ngày hôm nay, các nhân viên y tế có chuyên môn sẽ phân biệt được đâu là thân nhiệt cao do ốm sốt, đâu là thân nhiệt cao do thời tiết.

Trong trường hợp thí sinh có thân nhiệt cao vào ngày mai, chúng tôi sẽ mời các em vào khu vực phòng chờ mát mẻ trong vòng 5-10 phút để đo thân nhiệt lại. Nếu thân nhiệt thí sinh vẫn không giảm, các em sẽ được bố trí thi vào đợt 2, chứ không tiếp tục thi ở phòng dự bị để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khu vực thi”.

Cũng theo ông Thành, trong trường hợp, đã vào giờ làm bài thi, nếu phát hiện thí sinh ho, sốt…, sẽ báo ngay thông tin tới các nhân viên y tế và bên y tế sẽ có những tư vấn, xử lý phù hợp.

"Vì các em đã vào phòng thi rồi, nên lúc này nếu cần thiết thì mời các em sang làm bài thi ở các phòng thi dự phòng. Các phòng thi dự phòng cũng sẽ có giám sát, thanh tra như các phòng thi bình thường khác, để đảm bảo thí sinh nào cũng bình đẳng như nhau”.

Chưa có thí sinh nào phải dừng thi

Đến nay, Nghệ An chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào và không có thí sinh trong diện từ F0 đến F2.

Theo quy định của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An, các thí sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong quá trình làm bài thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Nghệ An có hơn 31.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 61 điểm thi với hơn 1.400 phòng thi.

Sinh viên tình nguyện và cán bộ y tế đứng trước cổng trường để đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay và phát khẩu trang cho các thí sinh

Trước khi vào trường bắt buộc phải đo thân nhiệt và xịt nước rửa tay

Sinh viên tình nguyện phát khẩu trang cho thí sinh không mang theo

Cán bộ đến làm nhiệm vụ cũng bắt buộc phải đo thân nhiệt

Giám thị phổ biến quy chế thi và lịch thi cho thí sinh

Để đảm bảo an toàn, trong phòng thi vẫn có nhiều em đeo khẩu trang

Xe cộ xếp gọn gàng, nhiều phụ huynh đứng chờ con trước cổng trường

Để đảm bảo công tác coi thi, gần 5.000 cán bộ được cử làm nhiệm vụ, trong đó hơn 3.200 giám thị, 141 thanh tra thi. Ngoài ra, còn có 4 đoàn thanh tra lưu động.

Tất cả điểm thi được phun thuốc khử khuẩn, mỗi điểm thi có ít nhất 5 phòng thi dự phòng. Tổng số phòng thi dự phòng trên địa bàn tỉnh là hơn 300 phòng thi.

Ở tất cả các phòng lưu trữ đề thi, bài thi đều lắp đặt camera giám sát, có lực lượng công an trực 24/24.

Đặc biệt, mỗi thí sinh, cán bộ coi thi được cấp 5 khẩu trang y tế. Việc trang bị đồng loại khẩu trang y tế cũng nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng gian lận thi cử.

