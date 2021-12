Để đem lại các thông tin hữu ích về cơ hội học tập và học bổng tại BUV, hỗ trợ học sinh cấp 3 tìm hiểu ngành học, trường học và xây dựng lộ trình nghề nghiệp phù hợp, BUV tổ chức sự kiện “BUV Open Day - Shine your own way - Thành công theo cách riêng của bạn” vào ngày 5/12 trên nền tảng trực tuyến Teams. Chương trình bao gồm 23 lớp học trải nghiệm, buổi chia sẻ thông tin các ngành học, Quỹ học bổng BUV năm học 2022 và kinh nghiệm ứng tuyển từ các quán quân học bổng. Phụ huynh và học sinh cũng có cơ hội giao lưu với sinh viên BUV để hiểu hơn về cộng đồng sinh viên năng động; gặp gỡ chuyên gia để tìm hiểu về xu hướng tuyển dụng và việc làm trong tương lai. Phụ huynh và học sinh quan tâm đăng ký tham gia tại https://www.openday.buv.edu.vn/ hoặc liên hệ fanpage British University Vietnam hoặc hotline 0966 629 909.