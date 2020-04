Nhằm hạn chế việc tập trung đông người, một trường học ở Nhật Bản đã tổ chức lễ tốt nghiệp từ xa cho sinh viên. Giờ đây ngồi tại nhà, sinh viên cũng có thể tham dự buổi lễ chân thực không kém so với việc có mặt trực tiếp.

Vì Covid-19, sinh viên Trường ĐH Business Breakthrough ở Tokyo, Nhật Bản đã tham gia lễ tốt nghiệp nhờ ứng dụng được phát triển bởi tập đoàn ANA Holdings. Ngồi tại nhà, sinh viên sẽ nhận bằng thông qua việc điều khiển robot có tên gọi “newme” với hình ảnh của họ được hiển thị ngay trên màn hình.

Tại buổi lễ, lần lượt 4 robot sẽ thay mặt sinh viên tiến lên bục để nhận bằng. Các robot này đều được mặc áo cử nhân, đội mũ như thường lệ. Để chân thực hơn, “newme” có một máy tính bảng để hiển thị khuôn mặt của sinh viên. Bên cạnh đó, robot cũng có 4 bánh xe để tự di chuyển trong suốt buổi lễ.

Trong khi đó, những sinh viên khác đang chờ đến lượt mình được gọi tên sẽ theo dõi toàn bộ buổi lễ tốt nghiệp thông qua ứng dụng Zoom.

Ông Kenichi Omae, Hiệu trưởng nhà trường tin rằng mạng lưới kiến ​​thức sẽ mở rộng khả năng của con người đến vô hạn. Tinh thần học hỏi và sự chăm chỉ sẽ đóng vai trò quan trọng trên chặng đường tiếp theo của các cử nhân.

Khi được gọi tên, hình ảnh khuôn mặt sinh viên đang điều khiển robot sẽ hiện lên máy tính bảng. Sau đó, thầy hiệu trưởng sẽ trao tận tay bằng tốt nghiệp tới robot.

Một sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Business Breakthrough và cũng là người tham dự lễ tốt nghiệp nói: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ điều khiển hình ảnh của bản thân và tham gia buổi lễ tốt nghiệp như vậy. Tuy nhiên, nhận được bằng tốt nghiệp theo cách này cũng là một sựu trải nghiệm đặc biệt với tôi”.

Giáo sư Shugo Yanaka, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh Toàn cầu, Khoa Quản trị Kinh doanh, người đã lên kế hoạch cho lễ tốt nghiệp đặc biệt này nói: “Mặc dù phải đảm bảo các yếu tố an toàn do dịch Covid-19 đang diễn ra, nhưng buổi lễ tốt nghiệp vẫn hoàn thành trọn vẹn với những sự chân thành và ấm áp. Chúng tôi hi vọng sáng kiến này sẽ hữu ích cho các cơ sở giáo dục còn đang gặp khó khăn trong công tác giảng dạy hay tổ chức các buổi lễ tương tự”.

Trường Giang