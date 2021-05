Với hình thức tổ chức online đưa các trường đại học, chuyên gia tư vấn lên cùng 1 nền tảng, VOCF Season 6 - The V-Universities Open Week giúp học sinh bậc THPT tìm hiểu bản thân, hiểu ngành, hiểu nghề trước ngưỡng cửa đầu đời: Chọn trường Đại học.

Với các mô hình sống động, những kiến thức tuyển sinh thực tế, bổ ích, VOCF Season 6 - The V-Universities Open Week đã đem đến trải nghiệm thú vị cho các bạn HS cấp 3 trước ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời.

The V-Universities Open Week là Hội chợ Tư vấn tuyển sinh & Hướng nghiệp online dành cho HS cấp 3 tại Việt Nam tổ chức bởi Vietnam Online Career Fair (VOCF). Trong sự kiện lần này, VOCF mong muốn có thể rút ngắn thời gian và khoảng cách của HS lớp 12 trên hành trình tìm hiểu về ngành, về trường đại học, đặc biệt trong thời điểm gấp rút bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT như hiện nay.

Chương trình lan toả đến các bạn trẻ thông điệp “Dare to own your decision”, khuyến khích các em HS hãy học cách tìm hiểu bản thân, tìm hiểu ngành, nghề, trường và chịu trách nhiệm cho quyết định tương lai của mình. Với hình thức online, các bạn HS có thể theo dõi mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có thiết bị truy cập internet. Đồng thời, phương pháp này cũng được xem là tối ưu trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Đến với The V-University Open Week, các bạn HS đã được trải nghiệm nền tảng 3D như một hội chợ thật với đầy đủ các gian hàng. Theo ban tổ chức, hội chợ đã thu hút hơn 20.000 người tham dự trên 10 quốc gia trong 3 ngày diễn ra sự kiện. Người tham dự dễ dàng trò chuyện, video call cùng thầy cô, đọc các thông tin tuyển sinh của trường ngay trên nền tảng.

Hội chợ có sự góp mặt của 8 trường đại học lớn trên toàn quốc: ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐH Bách Khoa TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH VinUniversity, ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM, ĐH Thủy lợi, Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội...

Cùng với hội chợ, VOCF còn có 10 buổi livestream và hội thảo trực tuyến hữu ích về các vấn đề mà các sĩ tử 2003 đang gặp phải khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, được chia sẻ bởi các anh/chị chuyên gia trong ngành như anh Bùi Quang Minh - MBA tại Harvard Business School - Harvard University, anh Dương Trần - Thạc sĩ Chính sách Công tại Harvard University, chị Lưu Thanh Huyền - L&OD cum E-HRBP Manager tại L'Oréal Group…Chuỗi hội thảo đã thu hút 57.000 lượt theo dõi.

Bên cạnh đó, VOCF Season 6 còn có đội ngũ 60 tư vấn viên gồm các du học sinh, quán quân và á quân các cuộc thi lớn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các bạn học sinh. Theo ban tổ chức, group Tư vấn tuyển sinh & hướng nghiệp cùng VOCF - Dare to get hunted đã thu hút hơn 6.500 học sinh trong 1 tháng khởi động với hơn 77.723 lượt xem, 3769 lượt hội thoại và hơn 60 lượt tư vấn chuyên sâu 1-1 miễn phí cho HS cấp 3.

Đồng thời, chương trình còn có sự góp mặt của các hot youtuber, blogger, instagram nổi tiếng như An is here, Moe đi đâu, Vừng, thí sinh đường lên đỉnh Olympia, đối thủ của "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh ở Chinh phục - bạn Đỗ Mạnh Việt, Biệt đội Siêu trí tuệ mùa 2 - bạn Anh Quốc, Anh Thư - hot instagram chuyên về học tập...

V-University Open Week đã nhận được phản hồi tích cực của nhiều HS. “Không chỉ đưa ra kiến thức và kinh nghiệm, các anh chị tư vấn viên còn tâm sự về “những cục đá" vấp phải trên hành trình trưởng thành. Những chia sẻ từ các anh chị rất bổ ích và tận tâm” - một học sinh chia sẻ.

Lệ Thanh