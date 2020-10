Ngoài Học viện An ninh nhân dân, thêm 4 trường khác trong khối trường công an cũng xét tuyển bổ sung. Như vậy, 5/7 trường công an tuyển sinh năm nay không tuyển đủ sau đợt 1.

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Học viện Chính trị Công an nhân dân vừa thông báo xét tuyển bổ sung 28 chỉ tiêu nhóm ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân, trong đó 12 chỉ tiêu nam ở khu vực phía Bắc và 16 chỉ tiêu nam ở phía Nam. Các tổ hợp xét tuyển được sử dụng là A01, C03 và D01.

Đối tượng xét tuyển là thí sinh có trong danh sách sơ tuyển năm 2020 của Bộ Công an, chưa trúng tuyển đại học tại các học viện, trường công an và chưa xác nhận nhập học trường nào.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Công an, cụ thể là mỗi môn thuộc tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên; tổng điểm thi, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ 17,75 trở lên.

Các em phải đảm bảo tiêu chuẩn về học bạ theo quy định của Bộ Công an. Đối với học sinh phổ thông, từng môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 7 trở lên trong từng năm học THPT. Với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ, trung bình cộng điểm tổng kết ba môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển trong từng năm đạt từ 7 trở lên.

Học viện chỉ tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của những thí sinh đạt điểm xét tuyển (theo công thức tính của Bộ Công an) không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt một.

Đại học An ninh nhân dân

Đại học An ninh nhân dân tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu nam, trong đó khối ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển là 12 em, gửi đào tạo ngành Y 4 em.

Trường tuyển sinh ở khu vực Đông Nam Bộ (TP HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu), Tây Nam Bộ (Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau), các bộ phận của đơn vị thuộc Bộ Công an có địa bàn đóng quân ở các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, khối ngành Nghiệp vụ an ninh phải đảm bảo theo quy định của Bộ Công an, tương tự Học viện Chính trị Công an nhân dân. Với gửi đào tạo ngành Y, thí sinh phải đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và tiêu chuẩn về học lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm xét tuyển của thí sinh không được thấp hơn điểm trúng tuyển đã được công bố trước đó.

Đại học Cảnh sát nhân dân

Đại học Cảnh sát nhân dân cũng thông báo tuyển bổ sung 2 chỉ tiêu nam ngành Nghiệp vụ cảnh sát, trong đó 1 em tuyển bằng tổ hợp C03 và 1 em là D01. Đối tượng, khu vực và điều kiện xét tuyển tương tự như Đại học An ninh nhân dân. Mức điểm nhận hồ sơ bằng điểm trúng tuyển đợt một, trong đó nam tổ hợp C03 là 21,55, nam tổ hợp D01 là 21,68.

Đại học Phòng cháy chữa cháy

Đại học Phòng cháy chữa cháytuyển bổ sung hệ ngoài ngành Công an bằng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hoá). Thí sinh chỉ cần đạt 13 điểm ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và không môn nào từ 1 trở xuống là đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Trước đó, Học viện An ninh nhân dân cũng công bố xét tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu. Như vậy, chỉ Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân không phải tuyển bổ sung.

Thúy Nga