Hôm qua, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã tới kiểm tra và động viên thí sinh, cán bộ dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk.

Có 2-3 cán bộ y tế túc trực tại mỗi điểm thi

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh còn 5.422 thí sinh tham dự.

Trong đó, 26 thí sinh đến từ các tỉnh ngoài, gồm: Khánh Hoà, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Nông, Kon Tum, Đà Nẵng.

Tỉnh bố trí 9 điểm thi, 231 phòng thi và hơn 700 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm thi. Tất cả đội ngũ này được tập huấn kỹ lưỡng về nghiệp vụ công tác tổ chức thi; kiểm tra, rà soát lịch sử dịch tễ để đảm bảo không trường hợp nào liên quan đến dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ gặp gỡ và động viên thí sinh bình tĩnh, làm bài thi tốt.

Mọi công tác về đảm bảo an ninh, an toàn quy chế, an toàn phòng chống dịch Covid-19 và dịch bạch hầu được địa phương thực hiện nghiêm túc. Trước và sau mỗi ngày thi, các điểm thi được phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, phòng thi, đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Mỗi điểm thi được trang bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế dự phòng.

Có 2-3 cán bộ y tế túc trực tại mỗi điểm thi và bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng/điểm thi để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh nghi ngờ về dịch bệnh.

Trước khi vào điểm thi, tất cả thí sinh và cán bộ làm thi được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang y tế.

“Công tác tổ chức thi đợt này đã được Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, rà soát rất kỹ lưỡng từ đội ngũ làm thi đến cơ sở vật chất, đảm bảo đúng quy chế, an toàn phòng chống dịch. Dịch Covid-19 và bạch hầu đến thời điểm này đã được địa phương kiểm soát tốt, không có thí sinh nào thuộc diện F1, F2, hoặc ở khu vực cách ly tham gia thi đợt 2, nhưng công tác phòng chống dịch không vì thế mà lơ là”, ông Khoa nói.

Trong ngày thi đầu tiên, có 1 thí sinh tại Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk vi phạm quy chế khi mang điện thoại vào phòng thi. Ngay khi giám thị phát hiện, thí sinh này đã bị đình chỉ thi.

Về công tác chấm thi đợt 2, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, sẽ bắt đầu từ ngày 5/9 và cố gắng hoàn thành sớm nhưng kiên quyết đảm bảo đúng quy chế, chính xác, khách quan.

Tỉnh đã bố trí một toà nhà biệt lập, thực hiện cách ly 2 vòng độc lập; lựa chọn cán bộ chấm thi giỏi chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm tốt, được tổ chức hướng dẫn quy chế kỹ lưỡng.

Thước đo của công bằng là thực hiện nghiêm quy chế thi

Tại tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã kiểm tra thực tế công tác tổ chức thi tại 2 điểm thi trường THPT Chuyên Nguyễn Du và THPT Buôn Mê Thuột.

Gặp gỡ thí sinh và người nhà các em trước khi vào phòng thi, Thứ trưởng đã hỏi thăm, động viên các em bình tĩnh, làm bài tốt. Mọi công tác về tổ chức và đề thi, Bộ GD-ĐT và các địa phương đảm bảo thực hiện công bằng cho thí sinh thi đợt 2 như các thí sinh đã dự thi đợt 1.

Với cán bộ coi thi, Thứ trưởng nhắc nhở các thầy cô nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm thi nghiêm túc, đảm bảo công bằng và quyền lợi cho thí sinh. Khi gọi thí sinh vào phòng thi và trước khi phát đề thi, giám thị cần nhắc nhở để tất cả các em thực hiện nghiêm việc không mang điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng vào phòng thi. Rút kinh nghiệm đợt 1 có một số thí sinh khi làm bài trắc nghiệm không tô kết quả vào phiếu trả lời mà khoanh vào đề thi nên không được công nhận bài làm.

Thứ trưởng đề nghị các cán bộ làm thi đợt 2 lưu ý thí sinh thực hiện đúng quy chế khi làm bài thi trắc nghiệm để đảm bảo quyền lợi.

“Ở đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, xã hội đòi hỏi công bằng về mọi phương diện: đề thi, công tác tổ chức thi; đảm bảo 26.000 thí sinh dự thi đợt này được công bằng như thí sinh dự thi đợt 1. Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo công tác ra đề thi đảm bảo tương đồng giữa 2 đợt.

Công tác coi thi, chấm thi tiếp tục phải đảm bảo công bằng cho thí sinh. Thước đo của việc này chính là thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy chế thi và đảm bảo an toàn phòng chống dịch”, Thứ trưởng Độ nói.

Ông Độ nhấn mạnh, đợt 2 của kỳ thi chỉ tổ chức với khoảng 3% tổng thí sinh đăng ký dự thi. Số lượng thí sinh tuy ít nhưng sự quan tâm của xã hội không hề nhỏ; do đó công tác tổ chức thi phải đảm bảo tuyệt đối nghiêm túc, minh bạch, khách quan, vì quyền lợi của thí sinh và đặt mục tiêu công bằng lên cao nhất.

Hải Nguyên