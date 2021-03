Con trẻ dành thời gian ở trường nhiều hơn ở với gia đình, vì thế bên cạnh nền tảng kiến thức về học thuật, việc trau dồi năng khiếu, đam mê và bồi dưỡng nhân cách cho trẻ tại trường đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Dưới đây là trải nghiệm thực tế của 3 phụ huynh đã và đang có con học tại Trường quốc tế Việt Úc (VAS) từ bậc từ Mầm non đến khi tốt nghiệp.

Đào tạo những đứa trẻ có ích cho xã hội

Có 3 điều hầu hết các bậc phụ huynh đều quan tâm khi gửi con vào một ngôi trường là trẻ sẽ được chăm sóc như thế nào ở những bậc học đầu đời, trẻ sẽ học được những gì và trở thành người như thế nào ở các bậc học cao hơn?

"Khi hai cháu bước vào tiểu học, tôi rất an tâm với việc chăm lo của thầy cô giáo chủ nhiệm và các cô bảo mẫu. Khi hai cháu học cấp 2, 3 thì điều tôi hài lòng nhất là sự hiểu biết của giáo viên VAS", anh Cấn Vũ Tuấn - Giám đốc công ty tư vấn ở Anh và Pháp, phụ huynh của em Cấn Vũ Bình Minh, lớp 12, cơ sở Sunrise cho biết. Theo anh, các giáo viên tại VAS rất tận tâm và năng động, thường xuyên chủ động cập nhật và chuyển giao những kiến thức mới nhất cho học sinh. "Đến lớp 12, tôi thấy rằng những kiến thức mà Bình Minh có được cho đến thời điểm này hoàn toàn cập nhật so với kiến thức của thế giới. Hiện con đã 6 học bổng trong số 14 trường Đại học mà con đã nộp hồ sơ tại Mỹ. Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả từ 8 trường còn lại".

Nền tảng kiến thức học thuật và khả năng tiếng Anh qua chương trình đào tạo

Bên cạnh việc trau dồi kiến thức về học thuật, anh cũng rất quan tâm đến việc bồi dưỡng nền tảng đạo đức và nhân cách cho con. Tuy có nhiều quan điểm cho rằng trẻ học trường Quốc tế sẽ được nuông chiều nhưng với anh, khi cho con học tại VAS, anh yên tâm vì con được rèn giũa bởi sự nề nếp, nghiêm khắc và quy chuẩn của nhà trường. Anh cũng tự hào chia sẻ rằng trong suốt 12 năm học, con anh chưa bao giờ nói dối và luôn là một người chính trực. "Mỗi người có một mục đích, một yêu cầu khác nhau, nhưng tựu chung tất cả chúng ta đều mong muốn nhà trường đào tạo nên những đứa trẻ sống có ích cho xã hội. Ở đây, tôi thấy VAS đã làm được điều đó", anh nhận xét.

Hội nhập nhanh với môi trường quốc tế

Chị Nguyễn Hoài Phương - Quản lý Truyền thông - Tiếp thị & Hành chính, Công ty SKF Việt Nam - người có 3 con đã và đang theo học tại VAS nhận xét: "Nhà trường đã xây dựng chương trình học tập rất hợp lý, chú trọng vào nội dung đối với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với chương trình Cambridge, các thầy cô rất nhiệt tình và luôn hỗ trợ giải đáp thắc mắc của các con 24/24 thông qua ứng dụng Teams nên các con rất thoải mái trong học tập".

Hai con đầu của chị Phương có 10 năm theo học tại VAS hiện đã trở thành những thạc sỹ, cử nhân về tài chính và đang làm việc tại Úc. "Khi bước ra từ VAS, hai con tôi rất tự tin về khả năng tiếng Anh, kiến thức và hội nhập rất nhanh. Cụ thể hai con đã đạt được bằng IELTS 7.5 và khi tốt nghiệp A Level, IB thì các con đều nằm trong top cao nhất của trường." Chia sẻ thêm về kết quả học tập của con, chị Hoài Phương cho biết để đạt được những thành tích cao như vậy, hai con đã trải qua quá trình lĩnh hội, trau dồi những nền tảng kiến thức cần thiết, đặc biệt kỹ năng tự học rất cao tại VAS để chuẩn bị sẵn sàng cho những bậc học cao hơn.

Phát triển toàn diện về thể chất, năng khiếu và các kỹ năng với các hoạt động ngoại khóa đa dạng tại trường

Bé gái thứ 3, Phùng Nguyễn Thiên Ngân, con chị Hoài Phương hiện đang học lớp 7.R2, cơ sở Riverside cũng là một học sinh năng động và gặt hái được rất nhiều thành tích trong các hoạt động học tập và năng khiếu.

Tự tin, bản lĩnh để sẵn sàng cho mọi tình huống

Trước khi đến với VAS trong vai trò là một phụ huynh, chị Huỳnh Mai Mỹ Huệ - Giám đốc thiết kế - xây dựng du thuyền và khách sạn cũng từng là một học sinh của VAS. Em gái chị, sinh năm 2000 cũng là một học sinh của VAS và hiện đang học đại học tại Mỹ. Nhìn lại thời gian học tập tại VAS, chị Mỹ Huệ chia sẻ: "Các thầy cô ở Việt Úc vừa rèn luyện cho tôi vào khuôn khổ vừa cho tôi một không gian để tự do phát triển những thế mạnh của mình. Việt Úc đã rèn luyện cho tôi sự tự tin, bản lĩnh và có thể kiểm soát trong mọi tình huống, trong công việc, gia đình lẫn xã hội. Những trải nghiệm đó tôi không bao giờ quên được.

Phát triển nhân cách qua chương trình giáo dục giá trị cốt lõi, kỷ luật trong thi cử và nề nếp học tập

Khi quyết định đưa An Danh và An Vinh quay lại học tập tại ngôi trường cũ của mẹ, tôi chỉ mong hai con có được những trải nghiệm và khoảng thời gian quý giá như tôi đã có tại VAS. Các con từ những cậu bé rụt rè, giờ đây đã tự tin và mạnh dạn hơn rất nhiều, nhất là trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Có rất nhiều lý do để tôi chọn Việt Úc, nhưng bản thân tôi đã là một nhân chứng sống rồi".

Rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin để hòa nhập với những môi trường học tập quốc tế.

