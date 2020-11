Thế hệ Z đang từng bước gia nhập vào lực lượng lao động với số lượng lớn. Vì vậy, nếu bạn ở vào thế hệ X trở về trước, rất có thể xung quanh bạn đang là nhiều đồng nghiệp trẻ, hoặc có sếp còn nhỏ tuổi hơn bạn.

Làm thế nào để có thể hoà nhập tốt trong môi trường như vậy? CareerBuilder.vn đưa ra 5 lời khuyên giúp bạn đứng vững và phát triển tốt hơn trong môi trường làm việc có đồng nghiệp và cấp quản lý trẻ tuổi hơn mình nhiều.

Giải quyết sự khác biệt trong giao tiếp

Chúng ta sẽ đồng ý với nhau rằng những người thuộc thế hệ X và Baby Boomers thích dùng email. Nhưng nếu làm việc với một đồng nghiệp trẻ hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng thỉnh thoảng họ liên lạc với mình bằng một đoạn tin nhắn đầy biểu tượng cảm xúc hoặc được yêu cầu cập nhật và phản hồi tiến độ các dự án thông qua các ứng dụng như Slack hay Trello.

(Nguồn hình: Freepik)

80% nhân viên ngày nay đã chia sẻ rằng sự khác biệt giữa các thế hệ tại nơi làm việc chính là phong cách giao tiếp. Cho nên, hãy nhận thức rằng nếu bạn là người duy nhất bám vào các hộp thư điện tử, bạn cần phải thay đổi.

Bạn có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện về phong cách - nghĩa là đề nghị sếp dành thời gian để bạn đặt ra cho họ một loạt câu hỏi về các chủ đề như: họ thích hình thức giao tiếp nào cho các vấn đề thường ngày, chẳng hạn nói trực tiếp, điện thoại, email, ứng dụng trên nền tảng đám mây; họ muốn mức độ cập nhật thông tin dự án thường xuyên ra sao; và họ có muốn nhận được các bản tóm tắt về tình huống hoặc mô tả điều kiện nền tảng của dự án không…

Chào đón tinh thần học hỏi

Lindsey Pollak - diễn giả nổi tiếng, tác giả sách “The Remix: How to Lead and Succeed in the Multigenerational Workplace” chia sẻ, hầu hết những người ở thế hệ của cô đều có kinh nghiệm trong việc học kỹ năng mới, từ cách bật đèn bằng ứng dụng cho đến việc bắt đầu một cuộc trò chuyện trên Twitter. Nhưng nếu bạn quyết định rằng bản thân đã hài lòng với các kỹ năng hiện có, bạn có thể bị bỏ lại phía sau; những chuyên gia có tư duy tiến bộ đã học được tầm quan trọng của việc trở thành người học tập suốt đời.

Có thể hiện thực phương châm này bằng cách tham gia các khoá học trực tuyến về điều gì đó bạn muốn biết thêm, hay xung phong tham dự một hội nghị ngành nghề rồi mang những kiến thức thực tiễn hữu ích đó về chia sẻ lại cho nhóm của mình. Hoặc có thể đơn giản là thường xuyên đọc sách, điều chỉnh podcast tập trung vào các vấn đề liên quan đến công việc hoặc tổ chức của bạn.

Tiếp nhận sự cố vấn ngược

Theo Techopedia, thuật ngữ “reverse mentoring” (tạm dịch là “cố vấn ngược”) là để chỉ một sáng kiến mà trong đó các giám đốc điều hành lớn tuổi sẽ kết hợp chặt chẽ và được cố vấn bởi một nhân viên trẻ hơn về các chủ đề như công nghệ, truyền thông xã hội và xu hướng hiện tại.

Trong nhiều năm, reverse mentoring được xem là biện pháp nhanh chóng để dạy cho những nhân viên lớn tuổi lỗi thời học cách sử dụng Facebook. Tuy nhiên, tại nơi làm việc, nó thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau và rất đáng xem xét áp dụng ngay cả khi bạn đã sở hữu kỹ năng công nghệ nhất định.

(Nguồn hình: Freepik)

Quan tâm đến thông tin mới - sự kiện nóng

Nếu bạn vẫn còn chưa biết Kardashian là “bà trùm” làng nhan sắc hay TikTok là cái gì, chắc chắn bạn không cô đơn. Tuy nhiên, hiểu biết về những thứ này và điều chỉnh theo xu hướng hiện đại cũng không gây hại gì. Không có nghĩa là bạn phải tiếp thu mọi thứ trong nền văn hoá hiện đại của những người trẻ và truyền thông đại chúng mới có thể thành công trong công việc. Thay vào đó, hãy hiểu nó là cách để bạn tiếp cận và gắn kết tốt hơn với đồng nghiệp.

Một lưu ý là hãy sử dụng ngôn ngữ hợp lý, đừng nói những điều mà bạn cảm thấy không tự tin, thoải mái. Chẳng hạn như phát biểu những câu có nội dung quá nhắng nhít hay không hợp ngữ cảnh chỉ để “bắt trend”. Sự không phù hợp đó chẳng những không giúp bạn hoà đồng, gắn kết hơn với đồng nghiệp mà đôi khi còn khiến họ nhìn bạn với cặp mắt lạ lẫm, khó hiểu. Khi chưa rõ điều gì đó, hãy chọn cách không nói nhé!

(Nguồn hình: Freepik)

Ngừng những câu nói đùa tự ti

Thật không may, chúng ta thường có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình khi đùa rằng trí não suy tàn đã phủ trùm lên tuổi tác hoặc mọi thứ ngày xưa đã từng như thế nào. Thêm vào đó, tự ti trong công việc không tốt cho bất cứ ai. Hãy tự tin vào bản thân và gỡ bỏ tuổi tác ra khỏi các “phương trình”, và rồi các đồng nghiệp sẽ thích nghi với bạn.

Nếu bạn cam kết luôn cởi mở, linh hoạt và giao tiếp khi làm việc với những thế hệ khác nhau, bạn có thể sẽ nhận ra rằng các đồng nghiệp trẻ tuổi kết hợp cùng nhân viên lớn tuổi năng động sẽ là một “bản phối” tươi mới, tích cực và đầy cảm hứng trong đời sống công sở của mình.

(Nguồn: CareerBuilder.vn)