Ngoài giờ làm việc khi “work from home” sẽ có những khoảng trống trong ngày không biết nên làm gì. Lúc này, mỗi người có thể thử nghe podcast - chương trình âm thanh vừa cung cấp thông tin, kiến thức, vừa giúp thư giãn, giải trí.

Dưới đây là tuyển chọn 8 podcast tiếng Anh hay dành cho người làm việc tại gia với vô vàn chủ đề, từ động lực làm việc, kỹ năng sống, kiến thức thú vị cho đến những câu chuyện hài hước.

Remotely Effective: Mẹo làm việc tại nhà hiệu quả

Ở thời điểm hiện tại, đa phần mỗi người đã làm việc tại nhà thành thạo và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu vẫn cần thêm giải pháp để cải thiện năng suất, hoặc chỉ đơn giản là muốn làm tốt hơn nữa, hãy thử nghe Remotely Effective.

Đây là chương trình nói về ưu, nhược điểm của “work from home” và cách để làm việc tại nhà hiệu quả. Một số tập được xem nhiều của podcast này là: Phát triển và quản lý team làm việc từ xa, Bí quyết làm việc tại nhà cùng con, Tổ chức họp online 1 - 1… Mỗi tập Remotely Effective kéo dài khoảng 50 phút, hợp lý cho giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối.

Stuff You Should Know: Kho tàng kiến thức

Với hơn 2.000 tập đã phát sóng, Stuff You Should Know sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm tập ‘lọt vào mắt xanh’ của bạn. Nếu chưa từng nghe podcast, đây là nơi thích hợp để bắt đầu trải nghiệm.

Tìm hiểu chủ đề yêu thích vốn đã thú vị, nhưng Stuff You Should Know đặc biệt ở chỗ nó mở ra kho tàng kiến thức về những điều mới mẻ. Một ngày làm việc tại gia buồn chán sẽ trở nên tràn đầy hứng khởi nhờ có vài phút giải lao và nghe Stuff You Should Know. Thời gian mỗi tập linh động, từ 10 - 40 phút trở lên.

Still Processing: Cuộc trò chuyện thông minh

Trong số các podcast hiện nay, Still Processing được nhận định là có những cuộc trò chuyện thông minh hàng đầu. Trong mỗi tập dài khoảng 1 tiếng, 2 nhà báo Jenna Wortham và Wesley Morris của tờ New York Times sẽ bình luận về các chủ đề hấp dẫn và gần gũi như văn hóa pop, điện ảnh, dịch bệnh, làm việc tại nhà…

Jenna Wortham và Wesley Morris đều là những cái tên nổi tiếng sắc sảo, hiểu biết sâu rộng và đặc biệt lạc quan trong làng báo. Bất cứ khi nào rảnh, hãy ấn nút play và lắng nghe câu chuyện của họ, biết đâu bạn sẽ học hỏi được thêm kiến thức, kỹ năng bổ ích cho công việc và cuộc sống.

How Long Gone: Hài hước và thú vị

Đôi khi, người làm việc tại nhà chỉ cần một podcast vui vẻ nhẹ nhàng để xả stress sau một ngày chìm ngập trong việc nhà và việc công ty.

Trong How Long Gone, Chris Black và Jason Stewart dẫn một chương trình “cười bể bụng” có tên “Bình luận Văn hóa Cấp cao” ít nhất 3 lần/ tuần. Họ cũng thường xuyên mời những khách mời thú vị, những người làm trong lĩnh vực truyền thông với góc nhìn khác lạ về văn hóa. Nếu bạn đang muốn tìm một chương trình hài hước để thư giãn, đây là lựa chọn lý tưởng.

The Dan Le Batard Show with Stugotz: Chuyện hài làng thể thao

Dan Le Batard và Stugotz đã có hơn 20 năm kinh nghiệm dẫn chương trình radio. Podcast này về cơ bản là chương trình thể thao, nhưng phần lớn nội dung là về những điều hài hước và điên rồ trong thể thao.

Nếu là người yêu thích thể thao nhưng không thể ra ngoài tập luyện trong mùa giãn cách, hãy chọn chương trình này làm nơi thỏa mãn phần nào đam mê của mình.

Happier with Gretchen Rubin: Cách để hạnh phúc hơn

Trong thời kỳ làm việc tại gia, mỗi người đều dễ bị kiệt sức khi cuộc sống gia đình và công việc hòa làm một. Để tránh việc này xảy ra, điều quan trọng là cần nghỉ ngơi thường xuyên, tập thể dục đều đặn và giữ cho tinh thần thoải mái, tích cực. Happier with Gretchen Rubin cung cấp lời khuyên thực tế về việc duy trì thói quen tốt và cách trở nên hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

StartUp: Học hỏi từ câu chuyện có thật

Đúng như tên gọi của nó, StartUp giúp người nghe hiểu hơn về khởi nghiệp. Nếu bạn đang ấp ủ dự định khởi nghiệp, làm việc tại nhà là khoảng thời gian lý tưởng để học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức quý giá từ kênh này.

StartUp kể về câu chuyện có thật tại các công ty khởi nghiệp ở Mỹ, về cách họ quản lý nhân viên, xây dựng thương hiệu, tìm hiểu khách hàng, và làm sao để tránh kiệt sức…

Ted Talks Daily: Ngắn gọn, đầy cảm hứng

Nếu bạn đang cần một nguồn cảm hứng bất tận khi làm việc tại gia, Ted Talks Daily là lựa chọn “chuẩn không cần chỉnh”. Các tập của chương trình này ngắn, chỉ trên dưới 10 phút, bạn hoàn toàn có thể nghe vài tập một ngày.

Đặc biệt, toàn bộ nội dung của Ted Talks Daily đều là những thông tin đã được nghiên cứu, kiểm duyệt kỹ lưỡng, được chia sẻ bởi các chuyên gia hàng đầu. Chủ đề cũng đa dạng, từ những câu chuyện thường ngày như cách vượt qua cuộc tình đau khổ, cách cân bằng công việc - cuộc sống… đến những đề tài vĩ mô như cái kết của vũ trụ, chuyện gì xảy ra với rác thải nhựa, Covid-19 tái cơ cấu các thành phố Mỹ ra sao…

Những câu chuyện này không chỉ cung cấp kiến thức bổ ích mà còn có thể tạo thêm động lực phát triển cho bạn, kích thích khả năng sáng tạo.

