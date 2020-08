Trước những khó khăn trong cuộc sống, ngoài học cách đối mặt với vấn đề, chúng ta cần thay đổi nhận thức để tự tin bắt đầu cho những thử thách mới trong cuộc sống.

Mọi thứ đều sẽ qua

Thời gian vẫn trôi, theo thời gian vạn vật đều đổi thay. Điều đơn giản này ai cũng biết nhưng lại ít người nắm bắt để tự tạo niềm tin cho bản thân bởi họ thường chỉ đau khổ và thở than với những khó khăn hiện tại. Ngày mai sẽ không giống hôm nay, chỉ cần bạn lặp lại “câu thần chú” này mỗi ngày để hiểu rằng “rồi trời lại sáng và ta lại ... ráng”.

Nhắc bản thân về những điều tốt đẹp đã từng có trong cuộc sống

Khi rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, chúng ta thường quên đi những giai đoạn đẹp đẽ trong cuộc sống trước đây. Không có điều gì là mãi mãi. Bạn đã có những ngày tươi đẹp nên dù hôm nay khó khăn ra sao thì không có nghĩa tương lai sẽ như vậy, nó có thể lại tươi đẹp một lần nữa!

Có một bài học rất hay mà nhà văn Vũ Trọng Phụng từng mô tả trong cuốn “Hà Nội 36 phố phường”. Câu chuyện về người gánh nồi mỳ và vằn thắn đi bán, vì đồ ngon mà trở thành ông chủ mở được cao lâu. Khi mở cao lâu, ông lại bắt chước các ông chủ khác, chơi cờ bạc rồi vỡ nợ và trắng tay. Nhưng điều đáng quý là ông đã nhận ra sai lầm, lại ghé vai gánh mỳ và vằn thắn đi bán với nụ cười tươi nở trên môi. Và có lẽ điều tốt đẹp sẽ lại một lần nữa đến.

(Nguồn ảnh: Internet)

Linh hoạt

Tưởng tượng bản thân như một cái cây trôi theo thác nước, thay vì cứ thả mặc theo dòng chảy và liên tục va vào bất cứ chướng ngại vật nào trên đường đi, chỉ cần bạn uyển chuyển “lách” mình đôi chút, hướng đi của bạn có thể sẽ rất khác. Ví dụ như bạn nhận được tin sẽ bị giảm lương trong nhiều tháng tới hoặc có khả năng sẽ nằm trong danh sách các nhân viên tạm thời nghỉ việc không lương, bạn ngay lập tức cảm thấy công ty chắc không còn trọng dụng mình hoặc bạn không đáng bị đối xử như vậy. Bạn buông xuôi, buồn chán và đôi khi tỏ ra khá chống đối. Thế nhưng, với tình hình khó khăn chung, thay vì cá nhân hoá sự việc và cảm thấy bị đả kích, bạn có thể tìm cách thảo luận lại với công ty để hiểu rõ hơn tình hình xem việc giảm lương này sẽ kéo dài bao lâu, có nằm trong chính sách của công ty không và nếu bạn phải tạm ở nhà không lương thì liệu có chế độ hỗ trợ nào bạn có thể nhận được.

Tìm ý nghĩa trong cuộc đời

Có lúc chúng ta thấy địa vị xã hội thật quan trọng, ta cần ngẩng mặt khi bước ra ngoài. Nhưng bạn lại nhận thấy một công việc đủ trang trải cuộc sống, cho ta sức khoẻ, sự cân bằng, thời gian ở cạnh gia đình lại quan trọng hơn. Vậy thì thay vì tìm cách so sánh với cuộc sống của ai đó, chăm chỉ làm tốt công việc hiện tại có thể khiến bạn hạnh phúc hơn nhiều bởi ngay lúc này đây bạn đã may mắn hơn rất nhiều người nếu vẫn còn một công việc để đôi lúc... căng thẳng và để được cống hiến.

Ví dụ như thay vì buông thả thời khoá biểu làm việc chỉ vì cho rằng không ai quản lý mình trong thời gian “work from home” (làm việc tại nhà), chúng ta hãy tự quản lý bản thân để làm mọi thứ ý nghĩa hơn khi “work from heart” (làm việc bằng trái tim). Ý nghĩa của cuộc đời mỗi người chỉ có thể do chính mỗi người tự định nghĩa.

Luôn chuẩn bị cho bản thân những phương án phòng ngự

Cuộc sống luôn đầy rẫy những rủi ro và biến cố. Đây không phải là một nhận định khiến bạn bi quan hơn mà nó là một thực tế để chúng ta luôn “kích hoạt” chế độ chuẩn bị tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Khi dư dả, ta hãy học cách khiến “lương ơi, đừng sợ” để dành cho những lúc ốm đau, bệnh tật, dịch bệnh hoặc khó khăn khách quan. Nếu ta đang dần ... cạn kiệt tài chính, hãy học cách cắt giảm tối đa từ những thứ thích xuống những thứ thật sự cần. Và thay vì ngồi ủ rũ thụ động chờ đợi tình hình chung thay đổi, hãy thử tìm kiếm thêm cơ hội bên ngoài bởi dù cho thế nào, thế giới quanh ta vẫn không thể ngừng chuyển động và biết đâu đó một cơ hội phù hợp khác đang cần đến bạn.

(Nguồn ảnh: Internet)

(Nguồn: CareerBuilder)