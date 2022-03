Nhiều nhân viên nữ ngại nói ra suy nghĩ cũng như đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Cũng không hề dễ dàng gì để làm điều đó. Để thành công nơi công sở, bạn cần những cách phù hợp để được lắng nghe.

Tạo ảnh hưởng nơi văn phòng, hay là cách khiến mọi thứ được thực hiện và thông qua theo hướng có lợi cho cả bản thân và tổ chức là điều nhiều phụ nữ mong muốn nhưng còn e ngại, hoặc chưa thực hiện thành công. Đặc biệt nếu so sánh về phản ứng với mục đích tương tự của nam giới, thì có một sự chênh lệch đáng kể. Nam giới tự tin hơn, và ít e ngại việc thể hiện quan điểm bản thân. Nếu chẳng may không thành công, họ sẵn sàng “xóa đi làm lại”. Đó là lý do mà cùng một quyền lợi, ví dụ cất nhắc cho một vị trí cấp cao, nam giới thường được ưu tiên hơn.

Phụ nữ có thể tạo ảnh hưởng nếu hành động đúng cách. Nguồn ảnh: Pexels

Một số cách dưới đây sẽ giúp nhân viên nữ tạo ảnh hưởng dễ dàng hơn:

Nói ra vai trò của mình

Hãy giúp những người khác hiểu đầy đủ về vai trò của bạn trong tổ chức.

Nhiều người thích để năng lực và vai trò của mình được công nhận qua sếp hơn là tự khẳng định nó bằng tiếng nói bản thân. Có thể bạn sợ mang tiếng là “thích thể hiện”. Nhưng thay vì nghĩ vậy, hãy nghĩ về việc tổ chức có thể hoạt động tốt hơn nếu vai trò của bạn được nhìn nhận đúng.

Khẳng định vị thế trong tổ chức không hề dễ dàng, đặc biệt nếu bạn làm việc trong lĩnh vực là thế mạnh của nam giới. Trước mọi cuộc họp và thuyết trình, hãy dành vài phút để tính đến những phản ứng, bất đồng mà mình có thể gặp phải. Hãy xác định cẩn thận đối tượng đó có thể là ai, nhu cầu của họ là gì và những ưu tiên mà họ đang phải đối mặt. Sau đó, xem xét những đóng góp của mình có thể hỗ trợ nhu cầu của họ. Gắn kết công việc của mình với thành công của tổ chức và đồng nghiệp là cách hiệu quả để định vị bản thân.

Nuôi dưỡng các mối quan hệ

Xây dựng mạng lưới và học hỏi từ những người khác là chìa khóa thành công của bạn. Ví dụ: việc bạn tham dự các sự kiện nghiệp vụ trong và ngoài doanh nghiệp giúp bạn tăng cơ hội được tăng lương. Cùng với đó là cảm giác lạc quan khi được mở mang tầm mắt và có thêm những người bạn giàu kinh nghiệm.

Các kiến thức, chiến lược và ý tưởng mới từ việc kết nối với đồng nghiệp từ các bộ phận khác cũng thế, sẽ giúp bạn có thêm cảm hứng và sự hỗ trợ cho các dự án mới. Điều này càng đặc biệt tốt khi bạn đang bị mắc kẹt trong quỹ đạo sự nghiệp và cần tìm một cơ hội phù hợp hơn.

Nói ra quan điểm

Khi gặp vấn đề bất bình, thay vì hành động một cách cảm tính - tức là để cảm xúc dẫn dắt phản ứng của mình, như la hét, giận dữ hoặc “bằng mặt nhưng không bằng lòng” - hãy chuyển nó thành quan điểm rõ ràng. Điều này đòi hỏi bạn phải thực sự suy nghĩ về việc vấn đề đó đã ảnh hưởng ra sao đến tâm trạng và công việc của bạn, và đề xuất phương án phù hợp để giải quyết hậu quả.

“Bằng mặt không bằng lòng” không phải cách giải quyết hiệu quả. Nguồn ảnh: Pexels

Điều này đòi hỏi sự sáng suốt, lòng dũng cảm và quyết đoán hơn so với việc phản ứng ngấm ngầm hoặc “đâm sau lưng chiến sỹ”, hoặc nghỉ việc vì mọi chuyện không như ý. Điều này xác định bạn là người có trách nhiệm và có khả năng đối phó với nghịch cảnh.

Linh hoạt với hoàn cảnh

Sẽ có lúc bạn phải cứng rắn để bảo vệ bản thân, nhưng cũng có lúc bạn phải nhượng bộ vì mục tiêu lớn hơn cho công việc. Chiến thuật mềm khiến mọi người cảm thấy dễ chịu khi làm việc với bạn, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo của mọi người khi phối hợp với bạn. Nhưng cứng rắn lại cần thiết khi bạn cần người khác phải chịu trách nhiệm một cách đúng đắn. Bạn sẽ gây mất lòng, nhưng đặt ra được ranh giới cho những hành vi không phù hợp và khiến người khác phải tôn trọng nó.

Tự tin vào giá trị bản thân

Phụ nữ thẳng thắn và có tham vọng thường bị đánh giá là hống hách. Trong khi đàn ông có chung phong cách thì được coi là quyết đoán. Thực tế đó khiến phụ nữ dễ bị phán xét hơn đàn ông khi thể hiện rõ ràng nhu cầu thăng tiến. Tuy nhiên, chịu đựng sự kìm chân có thể còn tồi tệ hơn. Ví dụ: sự cay đắng về tâm lý, hay sự trì trệ về tài chính trong thời gian dài vì bạn không phát huy hết tiềm năng của mình. Chờ đợi thế giới thay đổi trước khi có thể khẳng định mình là cái giá đắt hơn bạn tưởng, chí ít về mặt thời gian và cơ hội.

Tất nhiên, để tham vọng có căn cứ, bạn cần có đồng nghiệp ủng hộ, có năng lực vững và cả các phương án dự phòng.

Chuẩn bị các năng lực cho bản thân, tập hợp các đồng minh và nguồn lực, có sẵn Phương án B và chấp nhận thách thức như là cơ hội để học hỏi và phát triển. Đó là những biện pháp mạnh mẽ để bạn khẳng định chỗ đứng của mình nơi công sở.

Vĩnh Phú