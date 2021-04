Khảo sát phi lợi nhuận thường niên “Nhà tuyển dụng yêu thích 2020” do CareerBuilder Việt Nam thực hiện, đã thu hút 31.588 đáp viên trên toàn quốc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, độ tuổi từ 22 - 35 tham gia khảo sát và bình chọn.

Khảo sát có sự bảo trợ phương pháp luận của Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam, được khởi động từ ngày 18/12/2020 và kết thúc bình chọn trực tuyến vào ngày 29/1/2021.

Có đến 17% doanh nghiệp thuộc ngành tài chính - ngân hàng

Tình hình kinh tế có dấu hiệu khởi sắc khi kết thúc năm 2020, GDP tăng trưởng ở mức 2.91% - thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới trong bối cảnh các nước đều chịu tác động của Covid-19. Tài chính - ngân hàng và bán lẻ - bán sỉ là 2 trong số các ngành nghề phát triển tích cực, có đóng góp tỷ trọng lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Các doanh nghiệp thuộc ngành này vẫn tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng song song với việc đẩy mạnh các hoạt động thu hút nhằm giữ chân nhân tài. Đặc biệt, trong năm 2020, danh sách “Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2020” có đến 17% doanh nghiệp từ ngành tài chính - ngân hàng.

Mỗi lĩnh vực, ngành nghề đều có phân khúc đối tượng người đi làm, ứng viên tham gia khảo sát, bình chọn khác nhau. Do đó, để thông tin tham khảo được khách quan, khảo sát này tập trung vinh danh nhà tuyển dụng được yêu thích nhất theo từng ngành nghề. Theo khảo sát, 7 nhà tuyển dụng dẫn đầu 7 nhóm ngành nổi bật như sau:

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB còn đạt danh hiệu doanh nghiệp được nhân viên nội bộ bình chọn nhiều nhất và Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam được đánh giá là Nhà tuyển dụng mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng cho ứng viên.

Xu hướng đề cao tính ổn định, an toàn và doanh nghiệp gắn bó

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng trung bình của người đi làm đối với công ty hiện tại là 4.3/5 điểm. Trong đó, có đến 47% đáp viên cảm thấy hài lòng, tỷ lệ này tăng 20% so với kết quả khảo sát năm 2019. Bên cạnh đó, người đi làm mong muốn hoặc dự định gắn bó với doanh nghiệp trong thời gian dài hơn trước đây.

Cụ thể, thời gian gắn bó trung bình là 5 năm, ngoài ra có 48% đáp viên lựa chọn gắn bó từ 6 năm trở lên. Cùng với yếu tố về tầm nhìn, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, người đi làm đang đề cao việc nhà tuyển dụng đảm bảo an toàn về sức khỏe, an toàn lao động và đảm bảo được mức thu nhập ổn định.

Sự thay đổi trong suy nghĩ và lựa chọn của người đi làm đặt ra thách thức mới cho Nhà tuyển dụng trong việc xây dựng chiến lược thu hút nhân tài và truyền thông văn hóa nội bộ doanh nghiệp.

Trong bối cảnh trước đây, lương thưởng và phúc lợi là yếu tố chính tác động đến quyết định của người đi làm, thì giờ đây tính ổn định và an toàn được ưu tiên hơn cả. Do đó, doanh nghiệp có chiến lược ứng phó với các biến động tâm lý chung, cũng như các biến động kinh tế xã hội nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên góp phần thu hút, giữ chân nhân tài gắn bó lâu dài hơn.

Đối mặt với dịch Covid-19, các nước phát triển trên thế giới có xu hướng áp dụng làm việc tại nhà để giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng và người đi làm cũng gặp không ít khó khăn trong việc quản lý hiệu suất làm việc, cân bằng công việc - cuộc sống.

Đối với Việt Nam, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát với các biện pháp an toàn được triển khai diện rộng, người đi làm ưu tiên lựa chọn làm việc tại văn phòng, tương tác trực tiếp hơn. Làm việc tại nhà, địa điểm làm việc linh hoạt có thể là phương án thay thế, khẩn cấp khi xảy ra giãn cách xã hội hoặc là phương án ưu tiên của một số ngành nghề đặc thù.

Để đáp ứng nhu cầu của người đi làm và vượt qua các thách thức về quản lý cũng như chuẩn bị cho các tình huống xảy ra, doanh nghiệp có thể xây dựng môi trường làm việc kết hợp (hybrid workplace): cho phép một số bộ phận làm việc tại nhà, các nhóm cần tương tác cao sẽ làm việc tại văn phòng.

Xem toàn bộ danh sách “Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020”, cùng báo cáo phân tích chuyên sâu tại: https://careerbuilder.vn/employerofchoice-winner-2020

(Nguồn: CareerBuilder)