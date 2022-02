Danh sách “Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích năm 2021” nhằm vinh danh cách doanh nghiệp có thành tích kinh doanh ấn tượng, chính sách phát triển nhân sự hợp lý trong đại dịch do 15.768 đáp viên là những người đi làm bình chọn.

Năm 2021 là một năm đầy thách thức với các doanh nghiêp do dịch Covid-19. Các ngành nghề và đầu tàu kinh tế trọng điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang… Trong tình trạng dịch bệnh và các thời điểm giãn cách xã hội, các doanh nghiệp đã phải thay đổi, tìm kiếm các giải pháp để tồn tại và phát triển trong tình hình đầy biến động vừa qua.

Giữa sự khó khăn của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người lao động đánh giá cao các doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định. Trước đây, lương thưởng và phúc lợi là yếu tố chính tác động đến quyết định của người đi làm. Giờ đây, việc được đảm bảo sự ổn định và an toàn trong môi trường làm việc được ưu tiên hơn cả. Chính sự thay đổi này đã đặt ra không ít thách thức cho các nhà tuyển dụng trong việc: xây dựng chiến lược phát triển công ty, tăng cường chuyển đổi số, có các chiến lược thu hút nhân tài và truyền thông văn hóa nội bộ doanh nghiệp... Doanh nghiệp có chiến lược nhân sự bền vững và thương hiệu tuyển dụng uy tín cũng góp phần gây ấn tượng và giữ chân nhân sự.

Hiểu được điều này, CareerBuilder đã thực hiện khảo sát thường niên với mong muốn đồng hành với các doanh nghiệp trên hành trình nhìn lại, ghi nhận sự mong đợi của người tìm việc; vinh danh các doanh nghiệp vẫn giữ vững phong độ và được yêu thích hàng đầu theo từng ngành nghề năm 2021.

Khảo sát phi lợi nhuận thường niên “Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2021” do CareerBuilder Việt Nam thực hiện với sự bảo trợ phương pháp luận của Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam. Khảo sát được khởi động từ ngày 18/11/2021 và kết thúc bình chọn trực tuyến vào ngày 30/12/2021. Trong hơn 1 tháng diễn ra, khảo sát đã thu hút 15.768 đáp viên trên toàn quốc thuộc các độ tuổi, ngành nghề khác nhau tham gia, hoàn thành khảo sát, bình chọn “Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất trong năm 2021”.

Khảo sát “Nhà tuyển dụng yêu thích 2021” vinh danh các “Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2021 theo nhóm ngành nghề”, dẫn đầu 9 nhóm ngành nổi bật như sau: Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán; Hàng tiêu dùng nhanh; Bản lẻ - Bán sĩ; Bất động sản - Cho thuê; Xây dựng - Vật liệu xây dựng; Sản xuất; Y tế - Dược phẩm - Chăm sóc sức khỏe; Điện - Điện tử - Điện lạnh; Công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, khảo sát còn tôn vinh “Nhà tuyển dụng mang đến Trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng” và “Nhà tuyển dụng được nhân viên nội bộ yêu thích nhất”.

Năm 2021 là năm thứ 9, CareerBuilder vinh danh bảng xếp hạng “Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất”.

Xem danh sách "Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2021" tại: https://careerbuilder.vn/employerofchoice-winner-2021/

