Khi làm nhiều công việc cùng một lúc sẽ khiến bạn mệt mỏi, khó để có một ngày nghỉ trọn vẹn bên gia đình. Nhưng đổi lại bạn sẽ học được nhiều kỹ năng mới và mở rộng mạng lưới mối quan hệ cho bản thân.

Hãy cùng CareerBuilder.vn khám phá những được - mất nếu bạn quyết định làm nhiều công việc cùng lúc, đồng thời tham khảo vài gợi ý để vượt qua thách thức tốt nhất.

“Hồ sơ” về những người làm nhiều việc

Mọi người thường nhận thêm công việc phụ vì nhiều lý do, một trong những lý do phổ biến đó là kiếm thêm thu nhập.

Ngoài ra còn có những lý do khác như muốn có cảm giác trọn vẹn tận dụng mọi thời gian trong cuộc sống. Cũng có thể là do bạn muốn kinh doanh riêng hoặc quay trở lại trường học. Hoặc do bạn thấy mình rơi vào tình huống bấp bênh, khi các công ty dần chuyển đổi sang áp dụng chế độ làm việc linh hoạt; doanh nghiệp đang cố thu hẹp quy mô để cắt giảm chi phí…

Theo một báo cáo nghiên cứu cho thấy, phụ nữ có khả năng làm nhiều công việc cùng lúc hơn nam giới. Hầu hết những người đang làm nhiều việc chỉ có hai công việc cùng lúc.

Thông thường, một người sẽ có một công việc toàn thời gian và những việc còn lại là bán thời gian, các công việc phụ sẽ trong cùng ngành nghề chuyên môn hoặc lĩnh vực với công việc chính.

Khó khăn khi có nhiều hơn một công việc cùng lúc

Trên thực tế phụ trách cùng lúc nhiều công việc khá phức tạp, nên bạn cần nhiều nỗ lực để vượt qua được những trở ngại. Bạn cần phải có kỹ năng quản lý thời gian thật tốt.

Có lẽ rất khó để bạn có được một ngày nghỉ khi đảm nhận nhiều công việc. Đôi khi, công ty mà bạn đang làm toàn thời gian không cho phép bạn có thêm công việc thứ hai, hay làm công việc tự do trong cùng lĩnh vực hoặc thậm chí là một ngành không liên quan.

Hiệu suất của bạn trong tất cả các vai trò có thể bị ảnh hưởng nếu cứ liên tục làm việc quá nhiều giờ mỗi tuần. Và cuối cùng, bạn sẽ mệt mỏi đến mức không còn đủ sức lực và tinh thần để cố gắng cho công việc nào nữa.

(Nguồn ảnh: Freepik)

Những lợi ích mà công việc thứ 2 mang lại

Bên cạnh những khó khăn gặp phải, làm hai công việc cùng lúc có thể sẽ mở ra rất nhiều cơ hội và lợi ích mới cho bạn.

Đầu tiên, bạn sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập đột biến. Đồng thời, nếu bạn có hai công việc riêng biệt hoặc nhiều công việc bán thời gian, bạn sẽ an toàn hơn về mặt kinh tế và dư dả khả năng đáp ứng các nhu cầu tài chính so với chỉ làm một công việc.

Làm hai công việc hoặc phụ trách hai vai trò có thể giúp bạn liên tục làm mới bản thân. Bạn sẽ được gặp gỡ những người mới, xử lý nhiều công việc khác nhau. Điều này giúp bạn ít buồn chán hoặc khó chịu quá mức với những vấn đề nhỏ xảy ra trong công việc hàng ngày.

Khi làm hai công việc, bạn sẽ có cơ hội mở mang kiến thức và làm giàu trải nghiệm. Vai trò này sẽ bổ trợ và cải thiện cho vai trò kia. Bạn còn học được nhóm kỹ năng mới và mở rộng mạng lưới mối quan hệ.

Đây là cách tuyệt vời để khởi nghiệp. Bạn có thể duy trì một số nguồn thu để nuôi sống bản thân và đầu tư cho hoạt động kinh doanh nhỏ nào đấy.

Có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng công ty hiện tại khá thích và ủng hộ khi thấy bạn đa dạng, linh hoạt và làm tốt được nhiều vai trò. Nếu may mắn hơn nữa, bạn sẽ được công ty cho phép áp dụng lịch làm việc linh hoạt để dễ dàng hoàn thành kế hoạch đúng mục tiêu.

Một số mẹo khi cùng lúc phải làm nhiều việc

Trước khi nhận thêm công việc thứ hai hoặc bắt đầu làm cộng tác viên tự do trong thời gian rảnh rỗi, hãy chắc chắn rằng mọi thứ vẫn phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng lao động với công ty chính thức, và sếp của bạn không phiền lòng vì điều này.

Nếu cân nhắc làm thêm một công việc khác ngoài việc đang có, hãy tính đến phương án “thử nghiệm” trước. Bạn có thể xem xét hình thức làm miễn phí hoặc làm với mức phí thấp để tích luỹ kinh nghiệm và nhằm xác định công việc đó có khiến bạn thích thú hay phù hợp với lối sống của bạn, hoặc bạn có thể đảm đương tốt không.

(Nguồn ảnh: Freepik)

Hãy cố gắng chọn một công việc thứ hai mà bạn thực sự quan tâm. Càng đam mê với những việc mình đang theo đuổi, lịch làm việc mỗi ngày sẽ càng nhẹ nhàng hơn.

Nếu có hai công việc trong cùng một công ty, hãy cố gắng tuân thủ lịch làm việc mỗi ngày. Điều này giúp bạn đáp ứng tốt mọi cuộc gọi điện thoại, những buổi họp hành và cả cách ứng phó với sự gián đoạn bất ngờ trong từng vai trò liên quan.

Cần đảm bảo rằng bạn vẫn dành thời gian cho bản thân và gia đình, đặc biệt khi phải di chuyển giữa các nơi trong mỗi ngày làm việc. Nếu không bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh phải ra khỏi nhà từ mờ sớm để đến một văn phòng và trở về nhà từ một văn phòng khác vào tối muộn để làm cho hết các công việc. Điều này sẽ dẫn bạn đến tình trạng kiệt sức, thậm chí cả nguy cơ làm hỏng sự gắn kết với gia đình.

Làm cùng lúc hai hoặc nhiều công việc, có thể phải trải qua không ít khó khăn, nhưng nó cũng sẽ mở ra vô số cơ hội. Quan trọng là bạn có kỹ năng quản lý tốt thời gian và cởi mở, thẳng thắn với những người thuê bạn làm việc về tình trạng thực sự của mình.

Ngoài ra, điều thực sự quan trọng nhất là bạn phải chắc chắn rằng mình luôn dành đủ thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình.

(Nguồn: CareerBuilder.vn)