Có nhiều phong cách trình bày CV nhưng 1 hồ sơ tối giản với thông tin rõ ràng, trật tự và súc tích sẽ mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, CareerBuilder.vn giới thiệu 5 mẹo nhỏ giúp bạn dễ dàng thiết kế CV một cách phù hợp.

Trái ngược với tiêu chí tối giản của hồ sơ, việc tạo ra một CV tối giản nhiều khi lại tốn khá nhiều thời gian nếu bạn không nắm bắt được các yêu cầu. Sử dụng các mẫu thiết kế CV đã có sẵn với bố cục trước các phần nội dung là một lựa chọn đáng để cân nhắc, vì sau đó bạn chỉ cần điền nội dung phù hợp tương ứng. Lúc này, bạn chỉ cần chú ý tới những điểm sau là đã có thể hoàn thành một bộ hồ sơ tối giản với hiệu quả cao.

Tránh tình trạng lộn xộn

Hướng dẫn quan trọng nhất khi nhắc đến việc trình bày lý lịch đó chính là tuyệt đối tránh sự lộn xộn. Trình bày mọi thông tin theo thứ tự là điều cần thiết.

Việc chỉ giữ lại thông tin quan trọng với cách sắp xếp theo trình tự một cách đơn giản, gọn gàng không chỉ giúp hồ sơ dễ đọc hơn, mà còn gây được thiện cảm. Bạn có thể tự lọc trước thông tin cần và thừa khi làm CV bằng cách sử dụng bảng rà soát nội dung CV.

Dùng phông chữ “sạch” và rõ ràng

Phông chữ sạch và rõ ràng sẽ giúp hồ sơ của bạn luôn đảm bảo tính dễ đọc, dễ hiểu. Để đạt được điều này, các phông chữ có chân cơ bản hoặc không chân (standard serif và sans-serif) là lựa chọn lý tưởng và tốt hơn so với sử dụng những phông chữ “bay bướm”, rắc rối như kiểu viết tay (script) hoặc để trang trí (decorative font).

(Nguồn hình: Freepik)

Sử dụng cỡ chữ khác nhau để tạo phân cấp

CV của bạn nhìn sẽ thẩm mỹ hơn nếu được sử dụng các kích thước chữ khác nhau tạo thành một hệ thống phân cấp nội dung.

Ví dụ: tiêu đề các phần sẽ có cỡ chữ lớn hơn một chút so với phần nội dung mô tả chi tiết. Bạn cũng có thể thử nghiệm với các mức độ chữ in đậm, in nghiêng khác nhau của cùng một phông chữ, để làm nổi bật nội dung.

Cẩn trọng với màu sắc

Màu sắc có thể giúp cho các phần khác nhau của lí lịch trở nên nổi bật, tuy nhiên cần lựa chọn sao cho phù hợp để tránh lạm dụng. Hãy sử dụng màu sắc làm điểm nhấn chứ không phải màu nền, cân nhắc hiệu quả giữa việc chọn trình bày 1 CV đơn sắc và đa sắc dựa trên nhu cầu cá nhân.

(Nguồn hình: Freepik)

Sử dụng cột để sắp xếp nội dung

Cuối cùng, hãy xem xét việc dùng định dạng cột để sắp xếp thông tin trong CV. Kiểu thiết kế có ít nhất hai cột thường được sử dụng để phân tách phần thông tin khái quát và liên hệ với phần trình độ học vấn, kỹ năng và các kinh nghiệm làm việc thực tế.

Không quá khó để áp dụng 5 mẹo thiết kế lý lịch tối giản này, tuy nhiên, trong trường hợp bạn vẫn bối rối và không biết bắt đầu từ đâu, hãy đơn giản hoá các bước tạo hồ sơ ứng tuyển việc làm bằng cách sử dụng công cụ tạo CV Hay với nhiều tuỳ chọn và đa dạng tính năng, được cung cấp sẵn và miễn phí cho người dùng bởi CareerBuilder.vn.

(Nguồn: CareerBuilder)