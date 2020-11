Các chuyên gia cho rằng, các ứng viên nên thử video CV để chuyển tải thông tin độc đáo, ấn tượng. Video CV có thể giúp các ứng viên được nhiều nhà tuyển dụng để mắt tới hơn, tạo lợi thế trước các ứng viên khác.

Sử dụng video CV trong ứng tuyển

Việc sử dụng video CV không phụ thuộc vào lĩnh vực công việc, mà nó phụ thuộc vào vai trò bạn đang ứng tuyển. Theo Elizabeth Bacchus - HLV nghề nghiệp, nhà sáng lập The Successful CV, video CV là cơ hội tốt để ứng viên thể hiện kỹ năng thuyết trình. Loại CV này thích hợp khi xin việc vào các vị trí cần tính sáng tạo hoặc thường xuyên gặp gỡ khách hàng như: nhân viên kinh doanh, bán hàng, truyền thông, tiếp thị, PR và quảng cáo.

Nhưng Simon Thompson - Giám đốc điều hành của VideoRecruit lại cho rằng một bản lý lịch dưới dạng quay hình không cần giới hạn trong vài lĩnh vực nhất định. Video CV có thể được sử dụng “bất cứ khi nào bạn muốn tạo ảnh hưởng với nhà tuyển dụng”. Ông khẳng định: “Việc dành thời gian chuẩn bị một bản video CV sẽ cho nhà tuyển dụng thấy rằng: ứng viên đã có sự chuẩn bị xa hơn để gặt hái thành công”.

(Nguồn hình: Freepik)

Meet The Real Me là website cho phép người tìm việc tạo và chia sẻ các video CV trực tuyến được thành lập từ năm 2009. Đại diện Meet The Real Me cho biết, những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2014, việc sử dụng Video CV đã tăng lên đáng kể. Marc Fels - chủ sở hữu website cho biết kết quả này phần lớn đến từ: tính khả dụng của webcam, tốc độ kết nối băng thông rộng, tốc độ truyền tín hiệu mạng của các thiết bị di động được cải thiện… giúp chất lượng các video CV ngày một tốt hơn.

VideoRecruit, một dịch vụ được thành lập năm 2012 cho phép người dùng tạo hồ sơ tìm việc trực tuyến bao gồm dạng video CV cho biết, trung bình những người sở hữu CV có video sẽ được nhấp vào nhiều hơn khoảng 6-7 lần so với ứng viên không có video. Chuyên gia cho rằng, mọi người thích xem video CV vì chúng mới mẻ và có khả năng giao tiếp trực quan hơn so với các hồ sơ bằng giấy.

(Nguồn hình: Freepik)

Những lưu ý để tạo video CV hiệu quả

Ông Thompson nhận định: “Video CV sẽ được trình bày bằng nhiều định dạng (format) khác nhau. Điều này thể hiện tính cách cá nhân - một trong những điều tuyệt vời và thú vị nhất của nó.”

Ông cũng cho rằng: “Không có quy tắc nào đặt ra khi bạn tạo video CV, trong khi các resume hoặc CV viết trên giấy thường có xu hướng sẽ theo vài định dạng nhất định.”.

Để tạo một video CV tốt thường có 3 điểm cần lưu ý. Đầu tiên, video CV nên dài khoảng từ 1 đến 3 phút. Elizabeth Bacchus cho biết: “Có rất nhiều điều để bạn nói trong vòng 60 - 120 giây.”.

Bà chia sẻ: “Hãy giới thiệu rõ ràng về bản thân và nói cho người nghe biết về lý do bạn là người phù hợp nhất với công việc. Hãy nhớ bạn chỉ có vài giây để thu hút họ, và sau đó bạn phải khiến họ quan tâm…Cuối cùng, nên kết thúc video bằng những câu nào đó có nội dung đại ý: cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian xem CV của tôi.”.

Điều cần lưu ý thứ 2 là ngôn ngữ cơ thể. Marc Fels chia sẻ: “Hãy duy trì giao tiếp bằng ánh mắt với máy quay và tạo cho mình một vẻ vui tươi, sảng khoái.”.

Điều quan trọng thứ 3 là ứng viên phải ăn mặc như đang dự một buổi phỏng vấn thực sự. Ứng viên nên chọn bộ đồ nào sẽ mặc khi được đảm nhận chính thức vị trí công việc đang ứng tuyển. Với những vị trí có môi trường làm việc tự do sáng tạo, thì ứng viên có thể sử dụng các trang phục thoải mái, tự nhiên hơn.

(Nguồn hình: Freepik)

Theo các chuyên gia, các sai lầm phổ biến khi chuẩn bị video CV là: quay phim trong một không gian ồn ào, bối cảnh không gọn gàng, nói năng không rõ ràng mạch lạc, không chuẩn bị trước câu chuyện là những sai lầm thường thấy.

Một trong những điều cần tránh khác là cho nhà tuyển dụng thấy rõ việc ứng viên tạm tắt camera. Ứng viên không nên để người xem hình dung rằng: bạn đã tạm rời mắt khỏi máy quay, chuyển sang xem tài liệu, đọc ghi chú hay học kịch bản… Thay vào đó, ứng viên nên cố gắng ghi lại các cảnh quay video như thể đang gặp mặt và trò chuyện trực tiếp.

Cùng với đó, video CV sẽ tạo cho nhà tuyển dụng một phương tiện đánh giá và công cụ để họ từ chối ứng viên, thậm chí trước khi họ trực tiếp gặp mặt bạn.

(Nguồn: Careerbiulder)