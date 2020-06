Lương thưởng luôn là một trong những vấn đề được đưa lên bàn cân trong những cuộc phỏng vấn, dẫu không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định đến việc nhận hay không công việc của ứng viên.

Tuy nhiên, với rất nhiều người, lương không chỉ được hiểu thuần theo nghĩa đen là mức thu nhập mà nó còn là thước đo để đánh giá năng lực của mỗi người, là sự chi trả công bằng cho những đóng góp trong công việc và cũng là sự ghi nhận của công ty đối với nhân viên của mình. Vì vậy, thật hiếm để tìm ra ai đó chấp nhận việc đi làm mà chẳng hề mảy may quan tâm đến vấn đề lương thưởng.

Trong một số trường hợp, ứng viên có thể đồng ý với mức lương khởi đầu thấp hơn ở công ty cũ để đổi lại cơ hội được học tập hoặc chuyển đổi ngành nghề nhưng rồi theo thời gian, lương vẫn sẽ là cơ sở để đánh giá sự tiến bộ và khả năng thể hiện ở vị trí mà mình đã ứng tuyển. Do đó, nếu bạn cố gắng gây ấn tượng với phỏng vấn viên bằng những câu nói đại loại như "Mức lương với tôi lúc này thật sự không quan trọng", bạn có thể phạm phải sai lầm không nên mắc phải trong buổi thảo luận. Cùng CareerBuilder.vn xem vì sao nhé!

Không ‘đánh lừa’ bản thân và phỏng vấn viên

Rất nhiều người đã từng ngại ngùng hoặc vì một lý do nào đó cố gắng lảng tránh vấn đề lương bổng khi được đặt câu hỏi "Bạn kỳ vọng mức lương bao nhiêu?". Họ thường tìm cách chuyển đổi câu trả lời theo một hướng mà họ nghĩ là tích cực hơn như "Tôi không quá xem trọng yếu tố lương thưởng mà hiện tại tôi đang muốn được làm một công việc mà mình thật sự đam mê cũng như muốn được cống hiến hết mình". Mặc dù bạn có thể nghĩ câu trả lời này sẽ dễ dàng ghi điểm và làm hài lòng phỏng vấn viên nhưng trên thực tế hầu hết nhà tuyển dụng đều không nghĩ như bạn. Họ cho rằng cách trả lời này quá khuôn mẫu và sáo rỗng, thậm chí nhà tuyển dụng còn có cảm giác ứng viên đang nói dối quanh co hay tệ hơn là ứng viên không có khả năng tự đánh giá năng lực của chính mình. Liệu có ai đó sẽ chịu tin rằng khi bạn không xem trọng việc mình được chi trả bao nhiêu sẽ thật sự xem trọng công việc của mình? Do đó, tốt nhất là đừng tự đánh lừa bản thân và phỏng vấn viên nữa!

Đánh giá đúng tầm quan trọng của lương trong quá trình đàm phán

Những vấn đề thực tế cần được suy nghĩ một cách thực tế! Hãy tự hỏi bản thân bạn rằng mức lương quan trọng như thế nào đối với bạn khi nhận một công việc. Bạn nên chuẩn bị trước tinh thần để trả lời câu hỏi này trước khi bước vào vòng phỏng vấn bởi ngại đàm phán lương chính là trở ngại sự nghiệp cho chính bạn về sau.

Có thể một trong những lý do nhiều ứng viên muốn lảng tránh câu hỏi này là bởi vì họ cũng không nắm rõ vị trí mình đang ứng tuyển đang được chi trả bao nhiêu trong mặt bằng thị trường lao động chung. Nếu nói một mức quá cao, họ e rằng sẽ đánh mất cơ hội được làm công việc yêu thích. Nếu nói một mức quá thấp, nhà tuyển dụng có thể sẽ có đánh giá sai lệch về những thế mạnh và khả năng của ứng viên khi làm việc. Và cũng vì luôn cho rằng lương thưởng là vấn đề nhạy cảm, rất ít người muốn tham khảo bạn bè hay người quen đang làm việc trong lĩnh vực hoặc thậm chí là trong công ty mình đang ứng tuyển. Thế nhưng, bạn không hẳn là sỗ sàng khi bạn ngỏ lời nhờ tư vấn trước khi đàm phán lương đâu. Thay vì hỏi một con số chính xác, bạn có thể nhờ bạn bè và người quen cho mình biết một khoảng dao động nào đấy để tự ước lượng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm ở những báo cáo về thu nhập theo ngành hàng năm hoặc tự tìm hiểu mức chi trả của thị trường ở các cổng thông tin uy tín về lương thưởng.

Điều quan trọng là bạn không phải đang kỳ kèo trả giá cho một món hàng, bạn đang định giá bản thân một cách đúng mực và đây chính là điều mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng luôn đánh giá cao ở ứng viên trong các cuộc phỏng vấn.CareerBuilder.vn chúc bạn thật tự tin để toả sáng trong những cuộc đàm phán lương tưởng chừng luôn khó khăn nhưng cũng chính là cơ hội để bạn tự minh chứng giá trị của bản thân mình.

(Nguồn:CareerBuilder.vn)