CareerBuilder.vn đưa ra gợi ý hướng trả lời giúp bạn “thoát hiểm” những câu hỏi hóc búa của nhà tuyển dụng.

Giả sử lạc trên đảo hoang, bạn sẽ mang theo 3 vật dụng gì?

Bạn cảm giác như mình đang trong một buổi casting lựa chọn diễn viên cho phim "Robinson ngoài đảo hoang" hay "Những tên cướp biển vùng Caribbean"?. Thực tế là nhiều nhà tuyển dụng sẽ lồng ghép câu hỏi này vào buổi phỏng vấn nhằm đoán biết tính cách của bạn trong đời sống thật như thế nào.

Để vượt qua câu hỏi này, hãy trả lời một cách căn bản nhất: "Tôi muốn mang theo máy lọc nước sạch, rất nhiều diêm hoặc bật lửa và một quyển bách khoa toàn thư". Và tất nhiên đừng quên pha sự dí dỏm của mình trong lời nói.

Bạn cũng có thể đưa ra những phương án vui nhộn khác như túi thần kỳ của Doremon hoặc thảm bay của Aladdin để tránh tạo ra cảm giác sáo rỗng hay quá nghiêm trọng trong câu trả lời của mình.

Bạn có muốn chia sẻ thêm điều gì không được nhắc đến trong CV?

Bạn chắc đang nghĩ còn gì ngớ ngẩn hơn câu hỏi này bởi điều gì cần thiết thì bạn đã phải trình bày hết trong CV rồi chứ đâu đợi hỏi thêm! Thế nhưng, phỏng vấn viên lại đang thực sự cho bạn thêm cơ hội phô diễn những khả năng của mình mà trong khuôn khổ một bản CV ngắn gọn có thể chưa diễn đạt được hết.

Vậy nên bạn hãy chia sẻ một câu chuyện của bản thân về khả năng gắn kết với các đồng nghiệp trong quá trình làm việc, sự tích cực của bạn trong những thách thức trước đây, bất cứ điều gì bạn nghĩ có thể truyền cảm hứng cho người đang lắng nghe.

Bạn nghĩ mình thật sự khao khát công việc đang ứng tuyển ra sao?

Đừng bao giờ cảm thấy liệu nhà tuyển dụng có đang tỏ vẻ ở thế thượng phong với mình hoặc trở nên lắp bắp trình bày bạn đang quá thích vị trí này cho dù bạn có cảm thấy như thế thật đi chăng nữa.

Buổi phỏng vấn là một hình thức để thương lượng về giá trị của ứng viên, vì vậy hãy chứng minh bản thân bạn xứng đáng có công việc này bởi chính những kỹ năng bạn sẽ mang đến đóng góp cho công ty.

Bạn chỉ cần đơn giản trả lời rằng: "Tôi đương nhiên cảm thấy hứng thú với vị trí ứng tuyển nhưng tôi mong muốn đôi bên sẽ cảm nhận được nhiều hơn sự phù hợp với nhau và tôi đã rất sẵn sàng cho những bước tiếp theo của quy trình phỏng vấn".

Tại sao chúng tôi nên chọn bạn thay vì những ứng viên khác?

Đây quả là một trong những câu hỏi kỳ cục nhất bạn có thể từng nghe bởi những ứng viên khác có phải là bạn thân của bạn đâu để bạn có thể so sánh xem thế mạnh của bạn so với họ như thế nào. Nhưng nhiều phỏng vấn viên tin rằng câu hỏi này có thể là cách để xem liệu ứng viên có thể "sell" bản thân mình (đưa ra được những lý do chứng minh mình là ứng viên phù hợp nhất) tốt ra sao.

Để tránh lọt vào cái bẫy tự ca tụng bản thân mình hơn những người khác, hãy thành thật nói với phỏng vấn viên rằng "Theo những gì tìm hiểu thì tôi biết công ty đang cần một người đáp ứng được các vấn đề như vấn đề A, vấn đề B. Cá nhân tôi không quen biết hay từng tiếp xúc các ứng viên khác nên tôi không thể đánh giá về sự hơn thua nào nhưng tôi cho rằng những kỹ năng mà mình sở hữu và khả năng đóng góp của mình đối với công ty là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu được đưa ra".

Bạn nghĩ mình thành thật đến đâu?

Đương nhiên là đâu có ai thừa nhận thỉnh thoảng mình vẫn sẽ có những câu nói dối vô hại đúng không nào, do đó câu hỏi này khiến bạn cảm thấy liệu phỏng vấn viên có đang cố tình trêu chọc mình chăng?

Thật bình tĩnh và chia sẻ lại rằng trung thực là một đức tính tốt cũng như là tiêu chuẩn cần có trong nhiều tình huống cả ở công việc lẫn cuộc sống, bạn luôn tin vào điều này và có thể đưa ra một vài ví dụ người tham khảo chứng minh bạn là người thành thật như thế nào trong những lần hợp tác làm việc trước đây.

