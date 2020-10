CareerBuilder và thương hiệu L’oréal Paris phối hợp cùng hệ thống cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Guardian khởi động dự án cộng đồng “Vì bạn xứng đáng”, nhằm xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho ứng viên nữ trước buổi phỏng vấn xin việc.

Dự án cộng đồng này là chương trình do 3 đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực riêng, kết hợp thực hiện nhằm mang đến cho các ứng viên nữ nhiều cơ hội “ghi điểm” hơn trong mắt nhà tuyển dụng, thông qua việc thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn xin việc. Dự án triển khai đầu tiên tại TP.HCM và sẽ tiếp nối đến các tỉnh thành khác trong cả nước.

Với niềm tin sâu sắc về quyền năng của cái đẹp trong việc giúp con người tự tin hơn trong giao tiếp, mở ra nhiều khả năng thành công hơn trong cuộc sống, chương trình cộng đồng “Vì bạn xứng đáng” (Because you are worth it) với sự hỗ trợ của các chuyên gia sắc đẹp đến từ L’Oreal Paris, Hệ thống cửa hàng chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Guardian mang lại cho các ứng viên nữ của CareerBuilder một hình ảnh chuyên nghiệp qua phong cách trang điểm dành riêng cho phỏng vấn việc làm.

Bên cạnh đó, các ứng viên nữ cũng nhận được tư vấn chọn lựa thời trang phù hợp cho các buổi phỏng vấn từ Tổng biên tập Liên Chi, Tạp chí Elle Việt Nam và đội ngũ chuyên gia thời trang là giảng viên của Khoa Thiết kế thời trang, ĐH Hoa Sen (TP.HCM). Ngoài ra, người tham gia cũng được tư vấn cách tự tạo mẫu tóc đơn giản và trẻ trung từ nghệ sĩ tóc hàng đầu Lê Hiếu và các kỹ năng phỏng vấn từ CareerBuilder.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một mối liên hệ mật thiết giữa vẻ đẹp và sự tự tin của con người. Chính vẻ đẹp sẽ giúp xây dựng nên sự tư tin, trở nên thu hút hơn và mang đến những cơ hội tốt hơn trong việc làm cũng như trong cuộc sống.

Món quà đặc biệt từ chương trình cộng đồng “Vì bạn xứng đáng” sẽ giúp cho mọi ứng viên nữ có một hình ảnh chuyên nghiệp và phong thái tự tin khi tham gia phỏng vấn việc làm, đem đến những cảm xúc tích cực cho nhà tuyển dụng ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Ứng viên nữ có thể đăng kí chọn khung giờ và địa điểm trang điểm tại các cửa hàng Guardian ngay trước giờ phỏng vấn trên CareerBuilder. Hiện chương trình đã được khởi động tại các cửa hàng: Guardian Nguyễn Thị Minh Khai - quận 1, Guardian Cách Mạng Tháng Tám quận 3, Guardian Thảo Điền - quận 2 và Guardian Xô Viết Nghệ Tĩnh - quận Bình Thạnh (TP.HCM) và sẽ tiếp tục mở rộng khu vực trong tương lai để có thể hoàn thành mục tiêu đem lại niềm cảm hứng về cái đẹp, sự nghiệp thành công cho nhiều phụ nữ Việt Nam.

Chương trình được giới thiệu nhân dịp 20/10 với mong muốn giúp mọi phụ nữ khám phá và hoàn thiện phong cách cá nhân, thể hiện sự tự tin và trở nên nổi bật trong mọi hoàn cảnh, trên hành trình tìm đến hạnh phúc và thành công cho chính mình.

Đăng ký tham gia chương trình qua đường link: www.careerbuilder.vn/BecauseYouAreWorthIt

Vĩnh Phú