Trường Trung học Vinschool Golden River (TP.HCM) đã hợp tác với Google và Samsung triển khai thí điểm chương trình Google

vì Giáo dục, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong giáo dục (EdTech).

Theo đó, hơn 100 học sinh và giáo viên của trường tham gia thí điểm các gói ứng dụng cho giáo dục, gồm Google Classroom và Google Workspace for Education. Google đã thiết kế ứng dụng Classroom giống như một lớp học trực tuyến, kết nối giữa giáo viên và học sinh trong lớp. Giáo viên có thể giao bài tập về nhà cho học sinh, thu bài tập về; liên lạc với học sinh, sinh viên của mình trong và ngoài lớp học; tổ chức, sắp xếp chương trình giảng dạy của họ với Classroom. Bên cạnh đó, Google Workspace for Education là một bộ công cụ và dịch vụ được thiết kế riêng cho trường học và lớp học tại nhà nhằm tinh giản hoạt động giảng dạy và giữ an toàn cho môi trường học tập.

Ban lãnh đạo Hệ thống giáo dục Vinschool cùng đại diện đến từ Google và Samsung trong cuộc họp triển khai chương trình

Trong quá trình thí điểm, giáo viên sẽ được công ty AI Education (công ty phát triển chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ) đào tạo để làm quen và biết cách sử dụng bộ công cụ của Google trong giảng dạy. Ngoài ra, một nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ cùng các giáo viên và học sinh tại Vinschool đánh giá trải nghiệm với Chromebook và các công cụ của Google, để từ đó sử dụng EdTech trong dạy và học hiệu quả hơn.

Trong quá trình thí điểm, các thầy cô giáo sẽ được công ty AI Education đào tạo để làm quen và biết cách sử dụng bộ công cụ của Google trong giảng dạy

Theo cô Wendy Marie Parry, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Vinschool Golden River, dù có nhiều thách thức, nhưng đại dịch Covid-19 trong hai năm qua đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp và tổ chức trong nước cũng như trên thế giới. “Sự hợp tác giữa Vinschool, Google và Samsung giúp các giáo viên trau dồi kỹ năng về công nghệ, đồng thời phát triển các phương pháp giảng dạy mới để đảm bảo rằng mọi học sinh đều có thể tiếp tục học tập trực tuyến hoặc trực tiếp một cách hiệu quả nhất.” - cô Wendy Marie Parry nhấn mạnh.

Chuyển đổi số trong giáo dục giúp mọi học sinh tiếp tục học tập hiệu quả trong bất cứ hoàn cảnh nào

Ông Scott Wong, Giám đốc Google vì Giáo dục tại Đông Nam Á, cho biết: “Mặc dù chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam vẫn còn đang ở những bước đầu, nhưng chúng tôi tin rằng Vinschool sẽ trở thành đơn vị tiên phong trong việc số hóa giáo dục phổ thông, góp phần thúc đẩy công cuộc áp dụng công nghệ vào giảng dạy và học tập tại tất cả các cơ sở giáo dục của tập đoàn Vingroup, cũng như tại các trường học trên cả nước.”

Hiện có hơn 170 triệu học viên và nhà giáo trên toàn thế giới đang dạy và học dựa trên bộ công cụ của Google. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường năng lực giảng dạy cho giáo viên và trang bị cho học sinh sinh viên những kỹ năng của việc học tập trong thời đại mới.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina cũng khẳng định: “Sự hợp tác với Google và Vinschool nhằm hướng tới mục tiêu chung là một nền giáo dục rộng mở, hiện đại dành cho học sinh Việt Nam.”

Vinschool luôn chủ động tìm kiếm và ứng dụng những phương pháp giáo dục hiện đại và tốt nhất cho học sinh. Những nỗ lực chuyển đổi số của Vinschool đã mang tới những thành tựu quan trọng. Điển hình là mô hình học tập tích hợp (blended learning) được triển khai trong hệ thống quản lý học tập (LMS) của Vinschool giúp học sinh có thể chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi theo năng lực cá nhân.

Hằng ngày, Vinschool có hơn 900 lớp học với gần 26.000 học sinh học trực tuyến. Chương trình “No Student Left Behind” được triển khai với 1.000 lớp học online cho học sinh cả nước, giúp nhiều em được tiếp cận giáo dục và tiếp tục học tập ngay cả trong điều kiện phong tỏa vì dịch bệnh. Bên cạnh đó, VinschoolOne - ứng dụng trên điện thoại giúp phụ huynh cập nhật và trao đổi về các vấn đề ở trường - đã có hơn 40.000 tài khoản và 1.9 triệu lượt truy cập tới thời điểm hiện tại.

