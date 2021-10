Huyện Việt Yên đã có báo cáo cụ thể về sự việc trẻ mầm non đánh bạn tại cơ sở Mầm non tư thục Vân Vũ (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nhưng cô giáo phụ trách không hề hay biết.

browser not support iframe.

Trao đổi với VietNamNet, bà Đỗ Thị Hương, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng đã yêu cầu các cá nhân có liên quan đến sự việc làm bản tường trình và có báo cáo gửi các cấp.

Theo đó, sự việc được xác định xảy ra vào lúc 10h48 ngày 23/10/2021 tại cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ (thuộc thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) do cô V. là chủ cơ sở.

Cụ thể, cháu Tr. (3 tuổi, học sinh Trường Mầm non Tăng Tiến, được gửi tại nhóm trẻ Vân Vũ vào các ngày thứ 7 hàng tuần) đã cắn và đánh cháu Q. (22 tháng tuổi).

Theo báo cáo, tại thời điểm xảy ra sự việc cô V. (giáo viên chủ nhiệm lớp và cũng là chủ cơ sở) không có mặt tại lớp do có việc gia đình, cô C (giáo viên phụ lớp) đi lấy cơm trưa và có đóng cửa lớp lại. Đến 10h52, cô C. nghe thấy tiếng khóc và quay lại lớp thì thấy cháu Q. bị cắn. Cô C. đã bế cháu ra ngoài, lau người và xoa cho cháu.

Ngay sau đó, cô C. đã gọi điện cho cô V. để thông báo về sự việc. Đến 11h15, cô V. gọi điện thông báo cho gia đình cháu Q. (cụ thể là mẹ cháu) về việc cháu bị bạn cắn và xin lỗi gia đình qua điện thoại. Đến 12h23 cùng ngày, ông nội cháu Q. đã đến trường đón cháu về nhà.

Khi về nhà, mẹ cháu phát hiện ra trên người cháu có nhiều vết thương, chụp ảnh và gửi lại cho cô V. và có trách về việc không quản lý dẫn đến để cháu bị bạn khác đánh. Đến 12h30, cô V. đã kiểm tra lại camera và gửi lại clip ghi lại sự việc cho mẹ cháu. Sau sự việc trên, cô V. đã 3 lần đến gặp và xin lỗi gia đình.

Đến khoảng hơn 16h, mẹ cháu Q. đã chia sẻ những hình ảnh và clip lên mạng xã hội.

Sau đó, cô V. đã tự nguyện xin tạm dừng hoạt động của cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ để giải quyết sự việc.

Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi nắm được thông tin về sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cũng đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng GD-ĐT, UBND xã Tăng Tiến, Trường Mầm non Tăng Tiến đến gia đình thăm hỏi và trao đổi về sự việc của cháu Q. và đề nghị gia đình đưa cháu đi khám.

Phía gia đình cháu có đề nghị chính quyền và ngành giáo dục làm rõ sự việc trên.

Ngày 24/10, Phòng GD-ĐT huyện Việt Yên, UBND xã, Công an xã cũng đã mời cô Thân Thị Vân là chủ Nhóm trẻ Vân Vũ và cô Hoàng Thị Chuyên đến để làm rõ sự việc xảy ra tại cơ sở.

Cùng đó, UBND xã Tăng Tiến cũng đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ cho đến khi có kết luận vụ việc.

Được biết, Cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 được thành lập và hoạt động từ năm 2018. Năm học 2021-2022, cơ sở này có 3 nhóm trẻ với các độ tuổi 12-36 tháng; gồm 35 trẻ, 4 giáo viên và 1 cô nuôi.

Cháu Tr. đánh cháu Q. cùng học trong nhóm tuổi 24-36 tháng.

Ảnh cắt từ clip.

Bà Hương cho hay, đến thời điểm hiện tại, tâm lý của cháu Q. đã ổn định, các vết thương đã đỡ hơn nhiều so với những ngày trước.

Xử lý nghiêm khắc tập thể, cá nhân vi phạm để gây tai nạn, thương tích cho trẻ

Liên quan đến vụ việc, UBND huyện Việt Yên mới đây đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT.

Huyện cũng yêu cầu các cơ sở xây dựng quy chế làm việc, bộ quy tắc ứng xử, phân công và công khai nhiệm vụ cụ thể của chủ cơ sở, giáo viên, nhân viên tại cơ sở và các nhóm/lớp.

Cùng đó, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế, chế độ làm việc theo quy định; nâng cao trách nhiệm, tình yêu thương trẻ trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày tại cơ sở; đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; báo cáo nghiêm túc, trung thực và kịp thời sự việc xảy ra tại cơ sở với cơ quan quản lý trực tiếp.

Giáo viên tại các nhóm/lớp quản lý trẻ ở mọi nơi, mọi lúc, không làm việc riêng, không bỏ lớp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vắng mặt giáo viên tại các nhóm, lớp vì bất cứ lý do nào.

UBND huyện Việt Yên cũng giao Phòng GD-ĐT thành lập các tổ công tác kiểm tra điều kiện hoạt động và việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của 100% cơ sở mầm non độc lập tư thục trên địa bàn; phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở mầm non ĐLTT không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định. Thời gian hoàn thành kiểm tra xong trước ngày 5/11/2021.

Phòng GD-ĐT có trách nhiệm tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân vi phạm để gây tai nạn, thương tích cho trẻ.

Thanh Hùng