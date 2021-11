Bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết chiều ngày 4/7, Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Ama Trang Lơng về các vấn đề liên quan.

Báo cáo nhanh, Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng cho biết trường cho biết do học sinh của Trường THCS Ama Trang Lơng ở nhiều địa bàn khác nhau nên nhà trường không tổ chức xe đưa đón. Nhà trường không ký hợp đồng với chiếc xe đưa đón học sinh nào. Chiếc xe đưa đón học sinh gây tai nạn vừa qua hoạt động tự phát.

Được biết, nam sinh lớp 6 tử vong trong vụ tai nạn là người con duy nhất trong nhà, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Trường THCS Ama Trang Lơng đã quyên góp, hỗ trợ gia đình em gần 30 triệu đồng.

Cũng theo bà Thảo, ngay từ đầu năm học mới, vấn đề an toàn giao thông cho học sinh, trong đó có đưa đón học sinh đến trường đã được ngành giáo dục quán triệt bằng nhiều văn bản.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhắc nhở các trường tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Sở về vấn đề này.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 12h20 ngày 2/11, tài xế Trần Văn Liều (SN 1972, trú tại thôn Trung Hòa, xã Dliê Ya) điều khiển xe ô tô 50 chỗ BKS: 51B-023.65 chở theo 30 học sinh trên địa bàn xã Dliê Ya và khu vực lân cận đến Trường THCS Ama Trang Lơng (nằm trên địa bàn buôn Dliê Ya B, xã Dliê Ya) để học buổi chiều.

Trong quá trình di chuyển, do tài xế bất cẩn quên đóng cửa xe nên khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya), một học sinh đang đứng gần cửa xe bị ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là em Ng.G.H. (SN 2010, học sinh lớp 6C, Trường THCS Ama Trang Lơng, trú tại thôn Tân Thành, xã Dliê Ya).

Phương Chi

Liên quan đến vụ sập cổng trường khiến trẻ mầm non tử vong, ngày 16/10, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, Phòng đang yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát lại cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho trẻ.