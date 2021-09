Nhanh chóng thay đổi mô hình, phương pháp và tư duy giảng dạy trong giao đoạn mới, hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) còn đưa ra giải pháp tài chính đồng hành cùng các gia đình với 2.000 học bổng bán phần dành cho học viên mới.

Khi toàn ngành giáo dục bật chế độ “online”

Lần đầu tiên ngành giáo dục Việt Nam chào đón năm học mới theo nhiều hình thức khác biệt: hoãn lịch tựu trường, dừng tựu trường hoặc chỉ tổ chức tại một điểm cầu và phát sóng trực tuyến qua truyền hình. Tại tâm dịch TP.HCM, hàng triệu học sinh đồng loạt làm lễ chào cờ đón một mùa tựu trường xa vắng tiếng trống, thiếu màu cờ hoa, sẵn sàng bước vào một năm học lạ lẫm với nhiều thử thách.

Hệ thống giáo dục vốn chịu áp lực về thời gian và thiếu hụt nhiều nguồn lực trong quá trình chuyển đổi số: từ sách vở tối ưu thành giáo trình điện tử, từ sổ tay điểm danh công nghệ hóa bằng hệ thống quản lý học tập (learning management system), điều chỉnh giáo trình, tối ưu hiệu quả để đảm bảo cho công tác giảng dạy online trong năm học mới. Với sĩ số trung bình 35 - 40 học sinh mỗi lớp học, rất khó để các thầy cô làm quen và điều tiết lớp học chỉ qua màn hình máy tính.

Từ phía học sinh, nhất là cấp độ mẫu giáo và tiểu học, các em gặp rất nhiều bối rối khi phải nhập học online khi chưa được trang bị kỹ năng tự học, thói quen sử dụng công nghệ trong học tập vẫn chưa được phát triển kỹ năng chuyên môn cùng kỹ năng mềm và cần sự trợ giúp lớn từ phụ huynh. Với bậc học THCS, THPT, việc duy trì tương tác, động lực học tập được xem là một trong những thử thách lớn nhất của việc học trực tuyến.

Không tham gia trực tiếp vào quá trình dạy và học, nhưng phụ huynh cũng đối mặt với không ít thử thách và rào cản liên quan mang tên "công nghệ" và "tài chính". Một số phụ huynh bỗng trở thành “nhân viên kỹ thuật” bất đắc dĩ, số khác lại đau đầu khi phải cân bằng kinh tế giữa sinh hoạt phí và chi phí mua dụng cụ học tập, thiết bị thông minh, máy tính,... chuẩn bị cho năm học mới. Chưa kể đến áp lực kép về thu - chi khi thu nhập bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh kéo dài và những khoản chi định kì đầu mỗi năm học. Bên cạnh đó, các phụ huynh cũng bày tỏ kỳ vọng nhà trường sẽ cải tiến việc dạy học online và đa dạng hoá các hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Khơi mở mọi giới hạn của việc học trực tuyến

Biến thách thức thành cơ hội, một số đơn vị giáo dục đã nhanh nhạy đổi mới toàn diện để thích ứng với việc giảng dạy trực tuyến ngay từ tháng 5/2021 - khi một số ca dương tính bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng tại TP.HCM. Trong đó có thể kể đến hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã cập nhật giáo trình từ các NXB thế giới, ra mắt khóa ôn tập cấp tốc như Speaking Booster, Grammar Express,... và liên tục tổ chức các lớp học miễn phí English For Everyone để học sinh trên toàn quốc có thể tiếp tục trau dồi kiến thức trực tuyến trong mùa giãn cách.

Đại diện chuyên môn của VUS cho biết: “Việc xây dựng một hệ thống dạy học từ xa (Remote education) không chỉ đơn giản là "đưa lớp học truyền thống lên online", mà phải dịch chuyển mạnh mẽ về mô hình, phương pháp và tư duy giảng dạy. Ví dụ như thay vì trình chiếu video học tập như thông thường, học sinh có thể tự ghi hình về bài phát biểu hoặc phản biện để chia sẻ cùng thầy cô hoặc tự mình đánh giá (self assessment)...”.

Trước đó, VUS đã tổ chức chuỗi 10 hội thảo khai thác những khía cạnh mới trong tiến trình xây dựng hệ thống dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, thu hút sự tham gia của 7.986 giáo viên Anh ngữ và các nhà quản lý giáo dục từ 16 quốc gia.

Hàng nghìn lớp học trực tuyến đã diễn ra xuyên suốt mùa giãn cách tại VUS E-Center

Ở phương diện tài chính, VUS cũng liên tục đưa ra giải pháp đồng hành cùng các gia đình. Trong tháng 9/2021, VUS tiếp tục triển khai 2.000 học bổng bán phần dành cho tất cả các đối tượng học viên mới đa dạng độ tuổi, từ học sinh tiểu học đến cấp 2, cấp 3, sinh viên và học viên người lớn trong khuôn khổ chương trình “Vượt khó vững vàng - Tương lai tươi sáng”.

Hiện hệ thống 43 cơ sở VUS đang áp dụng nhiều khóa học học bổng bán phần như: ớp tiếng Anh Thiếu Nhi Superkids có học bổng bán phần trị giá 6.800.000đ; Tiếng Anh Thiếu niên - Young Leader có học bổng bán phần trị giá 8.850.000đ; Luyện thi IELTS có học bổng bán phần trị giá 10.450.000đ; Tiếng Anh người lớn English Hub có học bổng bán phần trị giá 8.600.000đ; Anh ngữ giao tiếp iTalk mới có học bổng bán phần trị giá 7.800.000đ

VUS cũng đang tổ chức nhiều hoạt động thú vị, bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên như 3 webinar về sức khỏe tinh thần (diễn ra vào ngày 11-12-18/9), tiktok challenge (đến 20/9),...để giúp các bạn thiếu niên nhận diện những vấn đề về sức khỏe tinh thần và có thêm sân chơi bổ ích, tăng cường những biện pháp nhằm cải thiện tâm trạng trong đại dịch này.

“Mỗi học sinh đều có một tiềm năng vô hạn cần được khai phá. Quá trình ấy không thể bị ngắt quãng vì những tác động của ngoại cảnh. Thay vào đó, chúng ta có thể tạo ra những cơ hội mới, cùng san sẻ yêu thương, để tất cả chúng ta ai cũng được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng quốc tế”, CEO VUS Lê Quang Thục Quỳnh chia sẻ.

Đại diện đơn vị này còn cho biết thêm, VUS đang làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên TP.HCM để triển khai các chương trình vì cộng đồng: tổ chức các lớp học IELTS tăng cường miễn phí cho các đối tượng thanh niên trên toàn quốc và cấp học bổng cho tân sinh viên của một số trường ĐH - Cao đẳng trên địa bàn thành phố. Thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

