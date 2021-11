VUS vẫn không ngừng nâng cấp chất lượng để đem đến một môi trường học tập và quy trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, khi đồng hành cùng những đối tác chiến lược: - Đối tác chiến lược của The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ. - Là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge. - Đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council. - Là hệ thống có 43 trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế năm 2021, chứng nhận bởi NEAS - trung tâm độc lập kiểm định chất lượng giảng dạy của các hệ thống Anh ngữ trên thế giới.