Liên quan đến vụ đổ cổng trường khiến 3 học sinh tử vong xảy ra chiều 7/9 tại điểm trường Bản Phung, tỉnh Lào Cai vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp giám định nguyên nhân sự cố.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vât chất trường học.

Trong đó, tập trung vào các hạng mục như: Cổng trường, hàng rào không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn; đặc biệt quan tâm đến các hạng mục được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa không thực hiện đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; có phương án khoanh vùng bảo vệ, hạn chế qua lại đối với các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.

Hiện trường vụ cổng trường đổ sập khiến 3 học sinh tử vong ở Lào Cai

Với các công trình đã có, chỉ cho phép tiếp tục sử dụng nếu đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn. Tổ chức gia cố, sửa chữa để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục sử dụng các công trình hiện có, kiên quyết tháo dỡ các công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn.

Đối với các công trình đang triển khai xây dựng, giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Lào Cai có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế, đánh giá chất lượng thi công thực tế, có phương án bổ sung thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình. Tổ chức giám sát thi công và đồng ý nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng khi công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn.

Đối với các công trình chưa xây dựng: Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Lào Cai có trách nhiệm kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư công trình bắt buộc phải thực hiện việc lập hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tiến hành thẩm định và phê duyệt trước khi triển khai thi công xây dựng công trình. Căn cứ vào quy mô, cấp công trình, các cơ quan chuyên môn về xây dựng các cấp có trách nhiệm thẩm định hồ sơ thiết kế theo đề nghị của chủ đầu tư, làm căn cứ tổ chức thi công.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan đơn vị tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý sử dụng đối với các công trình phục vụ cộng đồng, nhất là các công trình sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình sử dụng.

Thanh Hùng