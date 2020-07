Một số vụ việc điển hình trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2020 của lực lượng Cảnh sát biển:

Ngày 12/01/2020, tại khu vực đảo Hòn Mắt/Nghệ An, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã kiểm tra và bắt giữ tàu DYNAMIC OCEAN 15 /22 thuyền viên do ông Nguyễn An Hải làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng 10.582.997 lít xăng A92 đang sang mạn cho 05 tàu Minh Thủy 69 (SG-8406)/9 thuyền viên 200 m3 xăng; Tân Xuân 99 (NA-2458)/9 thuyền viên 40 m3 xăng; Thịnh An 18 (NĐ-3628)/5 thuyền viên; Hải Long 03 (HT-1012)/7 thuyền viên 25 m3 xăng; Đông Đô 12 (HP-5572)/9 thuyền viên 100 m3 xăng). Tư lệnh Cảnh sát biển đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 364 triệu đồng, tịch thu 1,8 triệu lít xăng và bán phát mại hàng hóa hơn 26 tỷ đồng xung công quỹ Nhà nước.

Tang vật bị bắt giữ tại khu vực biển Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Mạnh Thường.

Ngày 19/5/2020, tại khu vực cách NĐN Côn Đảo 96 hải lý, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra và bắt giữ tàu SIAM VARICH (quốc tịch Mông Cổ)/11 thuyền viên do ông Phirom Sukpheng (Sn 1963, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 1.678.122 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tư lệnh Cảnh sát biển đã ra Quyết định xử phạt VPHC 197 triệu đồng và bán phát mại hàng hóa 12 tỷ đồng.

Ngày 01/6/2020, tại khu vực cách NĐN mũi Cà Mau khoảng 120 hải lý, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra và bắt giữ tàu TUNA ONE (quốc tịch Mông Cổ)/07 thuyền viên do ông Thuret Hanslakoo (Sn 1961, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng đang vận chuyển 161.136 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tư lệnh Cảnh sát biển đã ra Quyết định xử phạt VPHC 181 triệu đồng và bán phát mại hàng hóa 1,1 tỷ đồng.

Hải Văn