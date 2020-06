Tại hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 6/2020, tổ chức hôm 8/6, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bàn giải pháp, phương án cho 07 tháng cuối năm với tinh thần quyết tâm, không lùi bước.

Tính đến hết tháng 5/2020, trên toàn quốc có khoảng 1,5 triệu lao động giảm, trong đó có 907 nghìn lao động dừng đóng do chấm dứt hợp đồng lao động; 417 nghìn lao động tạm dừng đóng do nghỉ không lương; 27 nghìn lao động tạm dừng đóng do tạm hoãn hợp đồng…

Theo thống kê của Ban Thu, trong tháng 5 có một số tỉnh giảm đối tượng tham gia BHXH, như: Bình Dương (giảm 20.537 người); Đồng Nai (giảm 8.333 người); Long An (giảm 4.953 người); Ninh Bình (giảm 3.636 người)… Đáng chú ý, một số tỉnh có số người tham gia BHYT giảm nhiều so với năm 2019 và vẫn chưa có dấu hiệu tăng lại như: TP.HCM (giảm 57.481 so với tháng 4/2020 và giảm 267.696 người so với năm 2019); Đồng Nai (giảm 2.921 so với tháng 4/2020 và giảm 95.973 người so với năm 2019); Bình Dương (giảm 79.416 so với tháng 4/2020 và giảm 129.267 người so với năm 2019)…

Để giải quyết bài toán này, ông Dương Văn Hào Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam cho rằng, BHXH các tỉnh cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế.

Rà soát, nắm bắt tình hình SDLĐ tại các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đôn đốc DN đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, BHYT, BH thất nghiệp theo đúng quy định. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đại lý thu và từng nhân viên đại lý. Có kế hoạch thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất đối với đơn vị nợ kéo dài, đơn vị trốn đóng (trừ các đơn vị tạm dừng đóng) theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam…

Nhấn mạnh trách nhiệm của Bưu điện trong công tác thu và phát triển đối tượng, ông Chu Quang Hào- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Trong tháng 5/2020, Bưu điện Việt Nam đã phát triển mới được hơn 40.000 người tham gia BHXH tự nguyện và từ nay đến cuối năm bình quân một tháng phải phát triển hơn 43.000 người. Với sự vào cuộc của các đơn vị, mục tiêu phát triển 400.000 người tham gia BHXH tự nguyện chắc chắc sẽ hoàn thành.

“Sau dịch Covid-19 cho thấy cơ hội phát triển BHXH rất lớn, bởi người dân đã thấy được nếu được hưởng chế độ, trong đó có chế độ BHXH là điều kiện ổn định nhất. BHXH và Bưu điện đã làm được những việc như chi trả lương hưu tại nhà gộp 2 tháng cho người hưởng- được Chính phủ và người hưởng đánh giá cao. Người tham gia BHXH tự nguyện đã nhìn thấy hành động nhân văn, trân quý; khi nhận thức đầy đủ sự ổn định chính sách, nhất là trong điều kiện khó khăn thì người dân sẽ đồng tình tham gia. Đây là điều kiện vô cùng lớn trong phát triển BHXH tự nguyện nói riêng và BHXH nói chung”- ông Hào khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ đạo: tháng 6/2020 là tháng thi đua yêu nước, xây dựng chỉ tiêu đánh giá thi đua cũng như động viên khen thưởng; đồng thời từng địa phương biến các chỉ tiêu được giao thành kế hoạch hành động cụ thể. Do đó, Trung tâm Truyền thông cần đề xuất phát động các cuộc thi đua hằng tháng, hằng quý với những chủ đề riêng và phải khẳng định chính sách BHXH, BHYT là của Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ; người dân KCB được quỹ BHYT đảm bảo; người nghỉ hưu trí được quỹ BHXH đảm bảo; người tham gia BHXH bắt buộc khi bị thất nghiệp được đảm bảo quyền lợi…

“Với BHXH bắt buộc, phát động tỉnh nào phát triển 6 tháng đầu năm nhiều nhất; rà soát đơn vị dừng đóng đúng nhất (danh sách đối chiếu hồ sơ), báo giảm chấm dứt HĐLĐ đúng nhất (dừng đóng, nghỉ không lương, tạm hoãn HĐLĐ…) và nợ đọng BHXH thấp nhất. Với BHXH tự nguyện thì phát động chỉ tiêu tham gia mới tăng cao, tái tục giữ vững. Bên cạnh đó, cần phát triển, giữ vững tỷ lệ tham gia BHYT; động viên những tập thể, cá nhân phát triển BHXH tự nguyện nhiều nhất… Đặc biệt, ngành BHXH và Bưu điện cần tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, coi việc triển khai phát triển BHXH, BHYT là nhiệm vụ chung”- Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu lưu ý.

Thúy Hạnh