Các địa phương đã và đang khẩn trương tiến hành hỗ trợ chính sách cho người lao động. Sở LĐ-TBXH tỉnh thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn.

Mới đây, ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/11/2021, trên cơ sở rà soát, thẩm định phê duyệt danh sách của các địa phương, Sở LĐ-TBXH đã tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ 209.589 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 314.383.500.000 đồng. Trong đó có 14.709 người bán lẻ xổ số lưu động được hỗ trợ 22.063.500.000 đồng từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang.

Hiện nay, các địa phương đã và đang khẩn trương tiến hành hỗ trợ chính sách cho người lao động, đã chi hỗ trợ 181.214/ 209.589 người, đạt tỷ lệ 86,46%.

Các địa phương tại An Giang đã và đang khẩn trương tiến hành hỗ trợ chính sách cho người lao động.

Tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống của người dân, người lao động

Cũng theo nội dung trả lời chất vấn, Sở LĐ-TBXH thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn phát sinh, các địa phương thường xuyên tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch nên công tác triển khai thực hiện chính sách đôi lúc chưa đạt tiến độ theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ: “căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ... để ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác”.

Do đó, mỗi tỉnh, thành phố đều có chính sách hỗ trợ riêng đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương. Vì vậy có sự không đồng nhất về đối tượng, mức hỗ trợ; dẫn đến người dân không hiểu rõ nên phát sinh nhiều thắc mắc khi có sự so sánh về đối tượng, điều kiện và chính sách hỗ trợ giữa các tỉnh.

Quyết định số 1856/QĐ-UBND chỉ hỗ trợ người lao động tự do làm việc trong một số nhóm ngành, nghề, lĩnh vực cụ thể; không thể hỗ trợ hết người lao động tự do trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, Sở LĐ-TBXH nhận được rất nhiều phản ảnh, dư luận và ý kiến đề xuất từ các cơ quan, đơn vị, cử tri các địa phương và người lao động đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung các công việc, đối tượng chưa được hỗ trợ vào Quyết định số 1856/QĐ-UBND để giảm bớt một phần khó khăn cho người dân và mở rộng sự bao phủ của chính sách.

Tuy nhiên, để thực hiện chính sách này Tỉnh đã phải cố gắng cân đối nguồn kinh phí rất lớn để hỗ trợ người lao động trong khi ngân sách tỉnh đang rất khó khăn, tập trung cho việc phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, theo Quyết định 1856/QĐ-UBND, thời gian triển khai hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2021, vì vậy Sở LĐ-TBXH đề xuất một số giải pháp sau:

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu. Thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

Đề nghị Sở Tài chính quan tâm, hỗ trợ các địa phương cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham gia giám sát, đánh giá việc rà soát, lập danh sách, phê duyệt và chi trả hỗ trợ, đảm bảo việc thực thi chính sách công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, không để xảy ra trường hợp trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TBXH sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống của người dân, người lao động; tiếp thu, ghi nhận các phản ảnh, kiến nghị, đề xuất của người dân, địa phương, các cơ quan, đơn vị để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

