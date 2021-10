Các nước ASEAN nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong bốn lĩnh vực mới, gồm ứng phó Covid-19, Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, an ninh mạng và Chương trình nghị sự Phụ nữ, hòa bình, an ninh....

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Cấp cao liên quan, ngày 4/10 diễn ra các Hội nghị Hội đồng cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Brunei.

Chuẩn bị cho chuỗi các Cấp cao ASEAN và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trực tuyến từ ngày 26-28/10, các nước tiến hành rà soát chương trình nghị sự, hoạt động và khoảng 100 văn kiện dự kiến được trình các lãnh đạo thông qua và ghi nhận.

Tại Hội nghị Hội đồng cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN (APSC) lần thứ 24, các nước hài lòng về tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể APSC 2025 với 98% dòng hành động đã và đang được triển khai, đánh giá cao đóng góp của các cơ quan chuyên ngành thuộc trụ cột chính trị-an ninh trong ứng phó Covid-19, phục hồi sau dịch bệnh và ứng phó với thảm họa thiên tai.

Các nước cũng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác phòng chống khủng bố, bạo lực cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác quốc phòng, tư pháp, quản lý biên giới, ma túy, thúc đẩy quan hệ của ASEAN với các đối tác, các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh khu vực.

Các đại biểu nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong bốn lĩnh vực mới, gồm ứng phó Covid-19, Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, an ninh mạng và Chương trình nghị sự Phụ nữ, hòa bình, an ninh nhằm nâng cao tính thích ứng và thích nghi của trụ cột chính trị - an ninh trước các thách thức mới đang nổi lên.

Thái An